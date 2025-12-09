Grécki farmári sa ďalej búria, blokujú letiská na Kréte, vláda vyslala policajné posily

Grécka vláda sa v utorok snažila nastoliť poriadok na Kréte po tom, čo farmári zablokovali dve hlavné letiská ostrova, aby požadovali vyplatenie dotácií Európskej únie.
Keďže na letiskách v Heraklione a Chanii došlo v dôsledku protestov k zrušeniu alebo oneskoreniu viacerých letov, Atény vyslali na Krétu policajné posily, uviedla štátna televízia ERT.
Museli rušiť lety
Grécke úrady sa údajne snažia zadržať viac ako 100 protestujúcich po tom, čo desiatky farmárov v pondelok premohli príslušníkov poriadkovej polície, na ktorých zaútočili kameňmi a palicami, pričom zdemolovali dve policajné vozidlá.
Na letisku v Heraklione farmári obsadili vzletovú a pristávaciu dráhu. V Chanii obsadili budovu letiska, čím znemožnili riadne odbavovanie cestujúcich, pričom v prípade niektorých letov došlo k zdržaniam alebo ich museli úplne zrušiť.
Žiadajú dotácie
Protesty farmárov sa začali koncom novembra najmä v strednej a severnej časti Grécka, ale odvtedy sa rozšírili. Farmári, ktorí tvrdia, že zápasia aj s epidémiou kiahní oviec a kôz, odmietli rešpektovať výzvy vlády, aby pred blížiacimi sa koncoročnými sviatkami protesty nestupňovali.
Nespokojní farmári požadujú okamžité vyplatenie miliónov eur z dotácií Európskej únie, ktorých vyplácanie sa spomalilo, pretože úrady preverujú podvodné žiadosti o platby spred niekoľkých rokov.