Dvaja hráči FC Barcelona sa postarali o škandál, vo videu sa poďakovali ruským fanúšikom

Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona Alejandro Baldé a Sergi Roberto sa postarali o škandál, keď v nakrútenom videu ďakovali fanúšikom v Rusku.

Odkaz ruským fanúšikom

„Čoskoro sa znova uvidíme. Aj vy ste súčasťou nášho úspechu. Ďakujeme vám za podporu a vašu energiu,“ odkázali ruským fanúšikom vo videu na instagramovom konte spoločnosti Okko Sport, ktorá je hlavným vysielateľom španielskej La Ligy v Rusku.

Postoj týchto španielskych hráčov rozhneval generálneho riaditeľa ukrajinského klubu Šachtar Doneck Serhija Palkina, ktorý vo vyhlásení na klubovom webe uviedol: „Ukrajinský futbalový klub Šachtar vyjadruje svoje rozhorčenie nad zverejneným videoodkazom hráčov Barcelony Alejandra Baldého a Sergiho Roberta. Považujeme to za netolerovateľný a jednoducho nemorálny čin. Dúfame, že FC Barcelona si je vedomý toho, že ich podpora krajine akou je Rusko je v súčasnosti úplne neprijateľná. Očakávame, že klub uzná svoju chybu a v budúcnosti sa podobným situáciám vyhne.“

Aj hviezdneho poľského kanoniera Roberta Lewandowského zarazilo konanie spoluhráčov. Poľsko patrí od vypuknutia vojny k najväčším podporovateľom napadnutej Ukrajiny.

Podpora Ukrajiny

Samotný Lewandowski viackrát verejne odsúdil konanie Ruska a vyzval na podporu Ukrajiny. Tvrdí, že sa bol osobne spýtať predstaviteľov FC Barcelona, či je to oficiálny postoj klubu, ale údajne dostal odpoveď, že nie.

„Mierne povedané, táto nahrávka ma prekvapila. Pýtal som sa na to a bolo mi povedané, že nejde o oficiálny postoj FC Barcelona,“ povedal Lewandowski pre poľský web Interia Sport.

Vzápätí sa to snažil vysvetliť: „Vyhlásenie vzniklo pri stretnutí s médiami, v takýchto situáciách veľakrát netušíte, s kým vlastne hovoríte. Tým to však rozhodne neospravedlňujem. Evidentne to niekto nedomyslel, nebolo to správne ošetrené a vo výsledku to dopadlo veľmi zle. Pokiaľ viem, klub sa chystá v reakcii na túto situáciu podniknúť právne kroky.“