Gorenje víťazom Red Dot Award so vstavanými rúrami radu G800

Gorenje, člen skupiny Hisense Europe a popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, hrdo oznamuje svoj triumf v prestížnej súťaži Red Dot Award v kategórii Produktový dizajn. Rešpektované ocenenie Red Dot Winner 2024 získali vstavané rúry Gorenje radu G800. Je to ďalší dôkaz záväzku Gorenje k výnimočnému dizajnu a inováciám v kategórii kuchynských spotrebičov.

Foto: Gorenje

Red Dot Award 2024: ocenenie za výnimočný dizajn

Ocenenie Red Dot Award sa udeľuje výrobkom, ktoré sú výnimočné z hľadiska estetiky, funkčnosti, nápaditosti a inovácií, a to vo viac ako 51 rôznych kategóriách – od módy až po domáce spotrebiče. Porotu zaujali vstavané rúry Gorenje radu G800 vrátane parných a kompaktných modelov. Pre spotrebiteľov aj odborníkov je toto ocenenie signálom, že ide o absolútnu špičku na trhu z hľadiska dizajnu a celkovej kvality.

Foto: Gorenje

„Medzinárodná porota renomovaného ocenenia Red Dot Award 2024 ocenila výnimočnú úžitkovú hodnotu, dokonalý dizajn a jednotný vzhľad vstavaných rúr Gorenje radu G800 s klasickou výškou 60 cm a kompaktných modelov s výškou 45 cm, ktoré sa bez problémov začlenia do rôznych kuchýň. Ocenené rúry ponúkajú optimálnu prípravu jedál vďaka rôznym technológiám, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Okrem bežných spôsobov ohrevu umožňujú využívať mikrovlny na prípravu jedál v režime plnej pary. Premyslená modulárna koncepcia optimalizuje množstvo materiálov, prvkov, procesov a umožňuje recykláciu komponentov. Rúry, ktoré zjednodušujú život, sú odpoveďou na zložité a prekombinované spotrebiče na trhu,“ uviedol Matevž Popič, vedúci produktového dizajnu spoločnosti Hisense Europe.

Foto: Gorenje

Rad Gorenje G800 nedávno získal ocenenie ICONIC Awards

Výnimočná kvalita kuchynských spotrebičov Gorenje G800 bola nedávno potvrdená aj v súťaži ICONIC Awards, ktorú organizuje Nemecká rada pre dizajn. Z viac ako 300 prihlásených projektov získalo najvyššie ocenenie „Best of Best“ len 24 účastníkov so svojimi projektmi. Kuchynské spotrebiče Gorenje G800 presvedčili svojou vynikajúcou funkčnosťou, elegantným dizajnom a jednoduchou integráciou do rôznych kuchynských zostáv.

Gorenje neustále posúva dizajn domácich spotrebičov. Ocenenie Red Dot Award potvrdzuje pozíciu Gorenje ako lídra v odvetví, ktorý stanovuje nové kritériá pre inovácie a dizajn v celom odbore.

Foto: Gorenje

Viac informácií: sk.gorenje.com

Informačný servis