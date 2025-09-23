Globálny trh s poistením majetku a neživotným poistením sa za 20 rokov zdvojnásobil, uvádza Swiss Re Institute

- Prijaté poistné v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia by mali v nasledujúcom desaťročí rásť paralelne s vývojom globálneho HDP, poháňané narastajúcimi stratami z prírodných katastrof, akumuláciou aktív a tlakom inflácie pri ekonomických a súdnych nárokoch
- Dozrievanie trhu charakterizuje vstup menších hráčov, outsourcing upisovania a nové formy prenosu rizika
- Silní zaisťovatelia a alternatívne riešenia rizík ako kaptívne poisťovne a rizikové fondy zvyšujú kapacitu, dostupnosť a poistiteľnosť ťažko poistiteľných rizík.
Globálny trh poistenia majetku a neživotného poistenia sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil a dosiahol hodnotu 2,4 bilióna dolárov. Dve desaťročia inovácií viedli k širšiemu prístupu k poisteniu kombináciou tradičných a alternatívnych štruktúr v porovnaní spred 20 rokov, uvádza najnovšia sigma analýza Swiss Re Institute. Rastúci počet malých špecializovaných hráčov prináša efektívnejšie procesy, zatiaľ čo silní zaisťovatelia a alternatívne riešenia rizík zvyšujú poistné kapacity vo svete s rastúcim výskytom rizík.
„Rýchla expanzia trhu poistenia majetku a neživotného poistenia nie je len otázkou rozsahu, ale aj vyššej absorpčnej schopnosti a odolnosti. Poisťovatelia sú efektívnejší pri oceňovaní, manažovaní a transformovaní rizík a podporujú vyššiu kapacitu sektora aj v čase zvýšenej neistoty. Súčasne prenášajú na zaisťovateľov väčší podiel rizík. Je to dôkazom dopytu po prenose rizika a trend, ktorý bude pokračovať vzhľadom na vývoj rizikovosti prostredia. Kľúčovou úlohou zaisťovateľov ako tlmiča šokov je silná kapitálová základňa. Robustné zaistenie a alternatívne riešenia ďalej zvyšujú kapacitu a pomáhajú udržať ochranu dostupnú a cenovo prijateľnú v čoraz neistejšom svete,“ uviedol Jérôme Jean Haegeli, hlavný ekonóm Swiss Re.
Podľa Swiss Re Institute by globálne poistné v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia malo v nasledujúcich 10 rokoch rásť približne v tempe HDP, pričom celkové poistné sa do roku 2040 takmer zdvojnásobí. Koncentrácia na trhu zároveň klesne vďaka rastúcej konkurencii.
Špecializácia a outsourcing upisovania zvyšuje efektivitu
Hlavným motorom efektivity je pokračujúce rozdelenie hodnotového reťazca v celom odvetví. Makléri a správcovské agentúry preberajú väčšiu úlohu v distribúcii a upisovaní, čo poisťovateľom umožňuje využívať špecializované zručnosti a dosahovať vyšší objem poistného. Rovnako sa stále viac tradičné poistenie dopĺňa alternatívnymi riešeniami rizík, aby odvetvie dokázalo držať krok so zvyšujúcim sa vystavením riziku, a to najmä v oblastiach ohrozených katastrofami. Kaptívne poisťovne (úplne vlastnené a kontrolované poistenými) predstavujú už odhadom 60 až 80 miliárd USD v globálnom poistnom, čo umožňuje korporáciám samopoistiť častejšie škody a zároveň využiť zaisťovaciu kapacitu pre výnimočne veľké expozície.
Verejné, súkromné alebo zmiešané poisťovacie fondy a mechanizmy reziduálneho trhu, ako je FAIR (Požiadavky na spravodlivý prístup k poisteniu – Fair Access to Insurance Requirements) a spoločné poistné fondy pre riziká spôsobené vetrom v USA, hrajú čoraz väčšiu úlohu pri udržiavaní dostupnosti tam, kde by volatilita alebo vysoké straty inak obmedzili ponuku.
„Rast trhu poistenia majetku a neživotného poistenia je dôkazom jeho schopnosti zvládať komplexné rizikové prostredie. Do budúcnosti by zapojenie AI v upisovaní mohlo nasmerovať odvetvie ku globálnym poisťovniam bohatým na dáta oproti flexibilným špecialistom. Tento posun je sprevádzaný štrukturálnym trendom zvyšovania preneseného rizika na zaisťovateľov, ktorí zostávajú pilierom stability a motorom transformácie,“ uviedol Gianfranco Lot, hlavný upisovateľ P&C zaistenia v spoločnosti Swiss Re.
Nové závislosti na kapitálových trhoch a nálade investorov
So zvyšovaním podielu rizika v hodnotovom reťazci rástlo zaisťovacie poistné približne o 7 % medziročne za posledné desaťročie, zatiaľ čo primárne poistné v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia rástlo len o 4,2 %. Táto vrstvená architektúra prenosu rizika – od kapitálovo nenáročných pôvodcov cez zaisťovateľov a ďalej k retrocesiám podporovaných alternatívnym kapitálom – zvýšila kapitálovú efektívnosť a odolnosť trhu, no zároveň priniesla nové závislosti od trhov a nálady investorov.
Modelovanie rizík, napríklad prírodných katastrof a škôd v oblasti poistenia vozidiel, zodpovednosti alebo kybernetických rizík, je kľúčom k funkčnosti tohto disagregovaného modelu. Pokroky v modelovaní rizika uľahčujú oceňovanie, „balíčkovanie“ a veľkoobchodný prenos rizík od pôvodcov k poisťovniam a zaisťovniam. Rast a konsolidácia veľkoobchodných maklérov tento trend podporujú.
Či sa rast malých hráčov stane trvalým javom alebo len cyklickým efektom tvrdých trhov, bude závisieť od cenovej situácie, apetítu veľkoobchodu a regulačnej tolerancie voči ľahkým kapitálovým modelom.
Regionálne dynamiky v rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch
Na rozvinutých trhoch sa poistné v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia pre fyzické osoby aj firmy za dve dekády do roku 2024 takmer zdvojnásobilo. Poistenie majetku rástlo rýchlejšie ako ostatné segmenty, keďže expozície rástli rýchlejšie ako HDP a pribudli povinné schémy krytia katastof. Pritom prílev katastrofických dlhopisov a zaistenia zabránil kríze v oblasti celkovej kapacity. Od roku 2019 sa segment poistenia komerčnej zodpovednosti posunul z rastu v nízkych jednotkách percent na rast rádovo vo vysokých jednotkách percent. Jeho rýchla expanzia v USA kvôli „inflácii súdnych sporov“ zostáva hlavným hnacím motorom nárokov a dopytu.
Pri fyzických osobách zasa poistenie majetku a ďalších špecifických produktov vyrovnáva dlhodobý pokles podielu poistenia automobilov, čo odzrkadľuje rýchlejší rast škôd na nehnuteľnostiach. Swiss Re Institute očakáva pokračovanie týchto megatrendov, pričom majetkové poistenie aj poistenie zodpovednosti bude rásť približne rovnakým tempom.
V rozvíjajúcich sa trhoch by globálne rozdelenie medzi segment firiem (46 %) a fyzických osôb (54 %) malo zostať stabilné, pričom rast firemného segmentu je ťahaný rozširujúcou sa expozíciou korporácií a v osobných segmentoch podporené rastom motorizácie. Rozvíjajúce sa trhy už dnes tvoria 20 % globálneho poistného v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia. Tento podiel sa prakticky nemení od roku 2014. Rastu technických schopností môže podľa sigma analýzy tento podiel posunúť vyššie aj v budúcnosti.
