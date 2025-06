Globálne akciové trhy sa oslabili

Globálne akciové trhy v pondelok väčšinou klesli po tom, ako Donald Trump minulý týždeň zintenzívnil obchodnú vojnu. Trump v piatok povedal, že zvýši clá na oceľ a hliník z 25 percent na 50 percent, čo podľa neho „ešte viac bude chrániť oceliarsky priemysel“. Zároveň USA obvinili Čínu z porušenia minulomesačnej dohody o dočasnom znížení ciel.

Americký minister financií Scott Bessent, ktorý minulý týždeň varoval, že rokovania s Čínou „trochu zamrzli“, povedal, že Trump by sa mohol „veľmi skoro“ rozprávať so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom, čo by mohlo vyriešiť patovú situáciu. Trhy sa však obávajú, že dohoda sa nedosiahne. „Zatiaľ čo čakáme, či 90-dňové prímerie povedie k trvalejšiemu riešeniu, zostáva nám aj otázka, čo sa môže stať, ak sa pokrok zastaví a USA a Čína nebudú schopné dosiahnuť dohodu,“ povedal Kai Wang zo spoločnosti Morningstar.

Hlavný japonský index Nikkei 225 v pondelok klesol o 1,3 percenta na 37 470,67 bodu. Index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 0,66 percenta na 23 135,96 bodu. Na burze v Šanghaji sa pre štátny sviatok neobchodovalo.