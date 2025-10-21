Ghanská polícia vyšetruje podozrivú smrť senegalského futbalistu Cheikha Tourého

Polícia v africkej Ghane začala vyšetrovanie podozrivej smrti 20-ročného futbalistu Cheikha Tourého, ktorého telo počas minulého týždňa priviezli do nemocnice v meste Kumasi.
Senegalská vláda uviedla, že Touré sa stal obeťou podvodu a vydierania zo strany siete falošných agentov, ktorí ho následne uniesli a zavraždili. Podľa policajného vyhlásenia muž, ktorý sa predstavil ako Tourého brat Issah, priviezol telo do nemocnice s viacerými zraneniami brucha a tvrdil, že išlo o následok nehody.
Záznamy nemocnice však ukázali, že Touré bol mŕtvy už pri príchode. Niekdajší futbalista bol členom akadémie Esprit Foot v blízkosti Dakaru, do Ghany pricestoval s cieľom absolvovať skúšky v Maroku, no jeho osud bol tragický – bol unesený a zabitý.
Senegalské ministerstvo športu vyzvalo kluby, akadémie, trénerov a rodičov, aby boli opatrní pri neoverených ponukách na skúšky alebo prestupy do zahraničia.
Polícia v Ghane pokračuje v dôkladnom vyšetrovaní okolností úmrtia. Senegalské ministerstvo zahraničných vecí vyslalo do Ghany dvoch zástupcov z ambasády, ktorí pomáhajú pri repatriácii tela a podpore rodiny.