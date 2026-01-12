Gautam Rana končí ako veľvyslanec USA na Slovensku, dostal Pamätnú medailu ministra obrany I. stupňa

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA Gautam A. Rana definitívne končí. Z rúk podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) si prevzal Pamätnú medailu ministra obrany I. stupňa ako poďakovanie za jeho osobný prínos k posilňovaniu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v oblasti obrany a bezpečnosti. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti.
Rezort obrany vyzdvihol, že za jeho 3,5 ročné pôsobenie sa zrealizovali prílety desiatich kusov stíhačiek F-16 Block 70 z USA, čo ministerstvo vníma ako kľúčový moment modernizácie slovenských ozbrojených síl. Minister obrany poďakoval Gautamovi Ranovi za spoluprácu a zaželal mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére diplomata.
Korčok: Konanie Ficovej vlády v zahraničnej politike je ako opilec, ktorý je taký opitý, že stratí orientáciu - ROZHOVOR
Gautam A. Rana bol odvolaný z funkcie americkou vládou 22. decembra 2025. Odvolanie sa však netýkalo iba neho. Americká vláda totiž odvolala takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov či iných vysokých pozícií na ambasádach.
Gautam A. Rana sa vyjadril, že bolo pre neho skutočnou cťou byť veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku. „Som hrdý na to, ako sme počas môjho pôsobenia na Slovensku stavali na týchto pevných základoch. Investícia Slovenska do stíhacích lietadiel F-16 zvýšila jeho bezpečnosť a posilnila kapacity ako člena NATO. Naša nedávna spolupráca na prehĺbení civilnej jadrovej spolupráce pomôže zabezpečiť, aby Slovensko malo aj v budúcnosti dostupnú, spoľahlivú a bezpečnú energiu,“ povedal Rana.