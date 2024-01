Kriminálnik a persona non grata v zahraničí, ostro sa pustila SaS do Gašpara a podáva návrh na jeho odvolanie (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala návrh na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z pozície predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Gašpar sa podľa liberálov iba prizerá rozkladu demokracie, spravodlivosti a právneho štátu, myslia si, že poškodzuje dobré meno výboru, parlamentu, ale aj Slovenska v zahraničí.

„Je bizarné, že ľudia, ktorí sa na rozklade podieľajú, vysielajú signál svojim vlastným ľuďom, ale aj ostatným kriminálnikom, že sa budú môcť na Slovensku realizovať. Tibor Gašpar ako predseda výboru nabáda aj ostatných na to, že budú mať priestor na kriminálne činy, ktoré nebudú potrestané, keďže sa znižujú trestné sadzby aj finančné limity,“ vyjadril sa poslanec NR SR a člen brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS).

Obvinený z rôznych trestných činov

Poslanec za SaS tiež pripomenul, že podľa vtedajšieho názoru Petra Pellegriniho (Hlas-SD) bol Gašpar v roku 2018 odvolaný z postu prezidenta Policajného zboru z dôvodu, že by mohol kompromitovať prácu polície.

„Nie je to náhodou ten istý Gašpar, ktorý teraz kompromituje výbor pre obranu a bezpečnosť? Jeho úlohou je pritom kontrolovať silové zložky aj silové rezorty, ako sú vnútro či obrana,“ vraví Krúpa a dodáva, že Gašpar je momentálne obvinený z rôznych trestných činov, napríklad vynášania informácií.

Adept na post šéfa SIS

Krúpa tiež nerozumie, ako je možné, že Gašpar je adeptom na post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS), keďže nemá bezpečnostnú previerku a podľa Krúpu je otázne, na základe akého zákona či rozhodnutia ju dostane.

„Je to persona non grata v medzinárodnom prostredí. Zároveň je to človek, ktorý v súvislosti s vojnou na Ukrajine chodil na tzv. pochody za mier, na ktorých viali ruské vlajky, je známy v konšpiračných médiách, píše blogy plné konšpirácií, čo naši partneri a spojenci vnímajú veľmi negatívne,“ podotkol Krúpa.

Myslí si, že Gašpar by nemal zastávať ani funkciu v parlamente. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS), ktorá predsedá Osobitnému kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS tiež ako bod programu výboru iniciovala previerku potenciálneho šéfa SIS Gašpara, ktorý je obžalovaný. Jej cieľom bolo vyvolať diskusiu, či je to možné.

„Tento bod programu bol, žiaľ, vypustený, pretože koalícia má vo výbore väčšinu, pričom to mala byť len diskusia,“ uviedla Kolíková. Podľa SaS ale diskusia v pléne bude, vzhľadom na to, že návrh na odvolanie predsedu výboru musí byť zaradený do programu schôdze.