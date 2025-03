Garnacho z Manchestru United spoznal trest za to, že nezvládol situáciu zo súboja proti Ipswichu - FOTO

Argentínsky futbalový útočník Alejandro Garnacho zaplatí tímovú večeru pre spoluhráčov z anglického klubu Manchester United ako súčasť trestu za to, že v stredajšom súboji Premier League 2024/2025 proti Ipswichu „vypenil“ a po vystriedaní namiesto na lavičku zamieril priamo do šatne.

Uvedené sa stalo v závere prvého polčasu, keď tréner Rúben Amorim reagoval na vylúčenie Patricka Dorgua. Z hry stiahol Garnacha a na ihrisko poslal obrancu Noussaira Mazraouiho.

Stále iba 20-ročný argentínsky mladík sa formou spomenutej večer musí spoluhráčom ospravedlniť za to, že neprejavil dostatok rešpektu. Po stredajšom „výstupe“ zamieril Garnacho sám do kancelárie trénera vo štvrtok ráno, aby spolu situáciu prebrali.

„Bolo to vtipné, keďže na druhý deň prišiel za mnou do mojej kancelárie. Objasnil mi, že do šatne sa šiel prezliecť, pretože bol prepotený. Duel dopozeral na inom mieste ako na lavičke. A po zápase šiel domov,“ objasnil portugalský kouč na lavičke „Red Devils“.

„Povedal som mu, že v Manchestri United je všetko veľmi dôležité vrátane vnímania zvonka. Preto zaplatí večeru celému tímu a to je všetko. Je to mladý chlapec, ktorý sa ešte učí. Dôležité bolo, že na druhý deň ráno so mnou hovoril,“ dodal Amorim.

Zaujímavosťou je, že Erik ten Hag ako predchádzajúci kouč družstva z Old Traffordu v úvode aktuálneho týždňa povedal, že súčasní mladíci vo futbale majú problém prijímať kritiku.