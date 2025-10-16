Gabriela Stacherová: Slovenská kanoistika čelí chaosu v mládežníckej príprave, budúcnosť je ohrozená

Bývalá slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Gabriela Stacherová, dvojnásobná olympionička a držiteľka viacerých medailí z majstrovstiev sveta a Európy, dnes pôsobí ako športová manažérka a viceprezidentka Slovenskej asociácie olympionikov. V rozhovore pre web EpochTimes.sk poukázala na zásadné zmeny vo vodnom slalome v ostatných rokoch.
Tvrdí, že v porovnaní s érou, keď bola aktívna športovkyňa, sa vo vodnom slalome výrazne zmenili pravidlá. „Máme kratšie a ľahšie ovládateľné lode, trate sa výrazne skrátili. Olympiáda v Sydney v roku 2000 rozbehla trend stavby nových kanálov, dnes je ich neporovnateľne viac a s tým výrazne narástla konkurencia vo svete,“ uviedla Stacherová, ktorá zdôraznila, že je dnes ešte ťažšie presadiť sa ako v minulosti.
Premiérovo sa stal Športovcom roka. Beňuš: Titul majstra sveta a olympijské zlato mi ešte chýbajú
Medzi najemotívnejšie momenty svojej kariéry zaradila víťazstvo v pretekoch Svetového pohára v Čunove v roku 2003 a poctu niesť slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli olympiády v Aténach 2004.
K aktuálnemu stavu slovenskej kanoistiky Stacherová poznamenala, že situácia je veľmi komplikovaná. „Aktuálne vedenie Sekcie divokých vôd slovenskej kanoistiky bojuje proti najlepším pretekárom, namiesto toho, aby ich podporovalo. Vedenie juniorov a športovcov do 23 rokov je chaotické a nekoncepčné, a preto je budúcnosť podľa mňa ohrozená,“ upozornila. Podotkla, že mládež často stráca podporu, čo vedie k predčasnému koncu športovej kariéry mnohých talentov.
Gareth Bale nechce dopadnúť ako niektorí spoluhráči, ktorí všetko „rozflákali“. Desí ho bankrot
Stacherová tiež vyzdvihla potrebu kvalitnejšej infraštruktúry a transparentného využívania finančných prostriedkov v športových organizáciách. „Máme mechanizmy na zlepšenie, napríklad Fond na podporu športu, často pomáha súkromný sektor, ale stále sme ďaleko od optimálneho stavu,“ skonštatovala Stacherová.