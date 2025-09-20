Futbalové legendy spolu s OZ Divé maky pomôžu s podporou rómskych futbalových talentov

Slovenské futbalové legendy sa spojili s občianskym združením Divé maky, pomôžu s podporou rómskych futbalových talentov. Ako z OZ informovali, Martin Škrtel, Juraj Kucka a Ján Ďurica s nimi spojili svoje sily a šestica futbalistov z Luníka IX tak môže získať šancu hrať za FK Galaktik Košice.
„Generačná chudoba, systémové bariéry, predsudky verejnosti – tomu všetkému čelia deti, ktoré sa narodili v prostredí, z ktorého nemajú šancu vymaniť sa, ak im v tom niekto nepomôže,“ uviedlo združenie s tým, že trojica slovenských futbalistov podporila kampaň, do ktorej sa môže zapojiť každý.
Futbal je ich motorom
Z vyzbieraných prostriedkov budú prostredníctvom Fondu Divé maky podporené v tomto školskom roku aj ďalšie nadané deti z programu Divé maky.
„Divé maky už 20 rokov podporujú mladé rómske talenty v rôznych oblastiach. Dnes už môžeme povedať, že vďaka naším podporovateľom sme vychovali desiatky mladých úspešných Rómov. Veríme, že to bude aj prípad našich mladých futbalistov, ktorí snívajú o tom, že budú môcť trénovať na normálnom ihrisku s profesionálnym trénerom a raz si zahrajú za FK Galaktik Košice. V živote plnom prekážok je pre nich futbal viac než len hra – je to motor, ktorý ich poháňa vpred a dáva ich dňom zmysel a nádej,“ vraví správkyňa O.Z. Divé maky Barbora Mistríková.
Kampaň Pomôžte talentom dostať sa do dresu má za cieľ vyzbierať financie do Fondu na podporu malých talentov. Z týchto prostriedkov budú môcť byť hradené tréningy, športové vybavenie či cestovné náklady spojené. Prispieť je možné na www.divemaky.sk/fond, zapojiť sa môže každý.
„Tieto prostriedky putujú do Fondu Divé maky, odkiaľ sa prerozdeľujú aj na podporu ďalších nadaných detí, ktoré ešte nemajú vykryté rozpočty na tento školský rok. Aktuálne máme až 6 nových detí, ktoré hľadajú darcov, aby mohli odštartovať školský rok so všetkým, čo potrebujú. Aj preto si veľmi vážime každý príspevok a v mene detí ďakujeme,“ dodala Mistríková.
Podporované deti sú úspešnejšie
V oblasti športu, umenia či vzdelávania sa uplatnilo už viac ako 250 rómskych talentov. Možno medzi nimi nájsť hudobníkov, lekárov, učiteľov aj profesionálnych športovcov. OZ uvádza, že 90 percent podporovaných detí úspešne dokončí školskú dochádzku. Bez podpory ukončí základnú školu zhruba polovica rómskych detí.
Taktiež sa spomedzi detí zapojených do štipendijného programu Divé maky približne 70 percent dostane na strednú alebo vysokú školu. V tomto ohľade je celoslovenský priemer u rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni okolo 20 percent. Absolventi Divých makov sa neraz vracajú pomáhať svojej komunite ako mentori, tréneri či vzory pre ďalšie deti, učiní tak približne každý tretí z nich.
Slovenské futbalové hviezdy sa tiež dokázali stotožniť s mladými futbalistami a ich ťažkou situáciou. „Mali sme v rodine situáciu keď sme naozaj nemali peniaze a bolo to náročné. Momentov, keď som to chcel vzdať, bolo v živote veľmi veľa, boli to ťažké chvíle, ktoré tiež patria k ceste športovca. Mladým talentom by som odkázal, aby ten čas investovali do svojho sna,“ vraví Ján Ďurica.
Šancu na úspech má každý
Juraj Kucka dodal, že i on mal ako dieťa svoje vzory, ku ktorým vzhliadal a chcel hrať ako oni. „Všetko som si to vydrel. Nemali sme nejako veľa peňazí a proste som mal to, čo mi rodičia dokázali zabezpečiť a musel som si to vážiť od malička. Chalanom chcem odkázať, aby v prvom rade neprestali snívať a išli si za tými snami, aj keď to bude niekedy ťažké,“ zdôraznil.
„Šancu na úspech má každý. Nebude to ľahké, ale každý tú šancu má a musí o ňu zabojovať. Máme veľmi veľa talentovanej mládeže, ktorá možno nemá nejakú možnosť alebo prostriedky na to, aby športovali, preto som vďačný za organizácie ako Divé maky, ktoré im v tom pomáhajú,“ dopĺňa Martin Škrtel. Chlapcom odkázal, že to nebude to vždy jednoduché, no je dôležité, aby sa zaťali a išli svojim snom naproti.
Organizácia Divé maky už dve desaťročia hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom štipendijného programu, mentoringu, umeleckých a vzdelávacích aktivít im pomáha rozvíjať ich potenciál a uplatniť sa v živote. Dosiaľ rozdelila vyše 900 štipendií a podporila viac než 250 úspešných absolventov. V rámci svojich kampaní a podujatí neustále pracuje na odstraňovaní spoločenských predsudkov.