Futbal ženy (Slovensko - Moldavsko): Hrá sa druhý polčas, tesne pred koncom sme otvorili skóre - ONLINE

Slovenské futbalové reprezentantky už naplno zarezávajú v roku 2025. Stihli už odohrať jedno stretnutie Ligy národov proti Faerským ostrovom, ktoré zvládli presvedčivo 3:0.

Zverenky trénera Petra Kopúňa hrali v Trnave a platilo tomu aj v zápase proti Moldavsku. Aj teraz boli rodáčky spod Tatier favoritky.

Chceli potvrdiť prvú priečku v skupine 1 C-divízie Ligy národov. To zaručuje priamy postup o súťaž vyššie. Všetky merania síl sa uskutočnia do 3. júna tohto roka.

Káder slovenskej reprezentácie futbalistiek na februárové zápasy Ligy národov: Brankárky: Mária Korenčiová, Martina Geletová, Anika K.H. Tothová

Obrankyne: Diana Bartovičová, Patrícia Fischerová, Andrea Horváthová, Kristína Košíková, Aneta Surová, Zuzana Nina Nárožná, Szilvia Nagyová

Stredopoliarky: Katarína Vredíková, Karolína Bayerová, Lenka Mazúchová, Mária Mikolajová, Dominika Škorvánková, Victoria Kaláberová, Ľudmila Maťavková, Laura Retkesová

Útočníčky: Tamara Morávková, Patrícia Hmírová, Martina Šurnovská, Stela Semanová, Klaudia Fabová

Súperky takisto zvíťazili v úvodnom súboji súťaže, ale len tesne 1:0 nad Gibraltarom gólom v 93. minúty.

Z dvoch vzájomných duelov sa dvakrát radovali naše futbalistky. Išlo o kvalifikáciu na majstrovstvá Európy v roku 2017. Slovenky triumfovali dva razy výsledkom 4:0.

Víťazný výsledok sa očakáva aj tentoraz, duplom, keď sa hrá na domácej pôde v Trnave.

Futbal ženy: Skupina 1 C-divízie Ligy národov Štadión Antona Malatinského (Trnava) Slovensko – Moldavsko 0-0 (0:0) Góly:

85. min – 1:0 D. Škorvánková

Žlté karty: 49. L. Retkesová – 36. A. Sivolobová strely celkovo (na bránu): 9:0 (4:0), rohové kopy: 6:0, ofsajdy: 0:1, držanie lopty (v %): 70 – 30, rozhodkyne: Jelena Medjedovicová Aleksandra Kostić, Andrea Miloševičová (všetky Srb.), 359 divákov Zostavy:

Slovensko: Geletová – Retkesová, Košíková, Fisherová, Bartovičová – Škorvánková, Maťavková, Mikolajová – Fabová (57. Semanová), Hmírová (65. Mazúchová, Bayerová (65. Morávková)

Moldavsko: Munteanuová – Sivolobová, Gutuová, Costinová, Mardariová – Coceanovschiová, Cerescuová, Gamartová (67. Cernituová) – Chiperová, Cojuhariová (63. Rubanoviciová), Taburová

I. polčas

Už v tretej minúte mala Škorvánková obrovskú šancu vnútri šestnástky, no skvelým zákrokom nohou sa zaskvela nohou brankárka Moldavska.

V 15. minúte bola sama pred brankárkou po nádhernom centri za obranu Hmírová, no reflexívne končekmi prstov vytesnila strelu nad brvno pozorná Munteanuová.

Keď už bola gólmanka Moldaviek prekonaná, zachránila ju pravá tyčka. Po krásnom voleji ju trafila Mikolajová.

V nadstavenom čase prvého polčasu mala stopercentnú šancu Hmírová, no azda z piatich metrov netrafila bránu.

II. polčas

Slovenky držia loptu, majú hru pod kontrolou, ale chýba gól. Po skvelom úvode zápasu sa akoby pribrzdili myšlienkou, že ešte neskórovali a či vôbec to ešte stihnú.

V 65. minúte došlo k vystriedaniu celej útočnej línie, nové hráčky majú priniesť čerstvé sily, výbušnosť a najmä gól. Blízko k nemu bola Morávková, no nezakončila presne.

Stopérka Košíková si po našej štandardnej akcii nabehla až do päťky, no hlavičkou poslala loptu len do stredu brány, kde stála stále neprekonaná Munteanuová.

Semanová sa dostala k lopte v rámci šestnástky, ale netrafila presne a strela letela mimo brány.

Po chybe moldavskej obrany vystrelila Škorvánková a vykúpila Slovenky. Presnou strelou k žrdi otvorila skóre zápasu v 85. minúte – 1:0.