Funkčné obdobie prezidenta v Benine predĺžili na sedem rokov

Zákonodarcovia v Benine v sobotu schválili dodatok k ústave, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie prezidenta z piatich rokov na sedem a zároveň sa zriaďuje horná komora parlamentu.
Limit počtu funkčných období prezidenta v tomto západoafrickom štáte zostáva stanovený na dve. Súčasná hlava štátu Patrice Talon odstúpi v apríli budúceho roka po desiatich rokoch pri moci. Jeho kandidát, minister financií Romuald Wadagni, je jasným favoritom na víťazstvo v aprílových prezidentských voľbách.
Dodatok bol prijatý veľkou väčšinou poslancov, pričom 90 hlasov bolo za a 19 proti. Senát bude pozostávať minimálne z 25 poslancov. Niektorí budú menovaní prezidentom a ďalší budú členmi ex officio, napríklad bývalí prezidenti.