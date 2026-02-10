Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce obnoviť dialóg s Vladimirom Putinom

Rusko podľa šéfa Elyzejského paláca momentálne nemá záujem o mier, Paríž však obnovil komunikačné kanály a presadzuje spoločný európsky postup.
French President Macron visits wine fair in Paris
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: SITA/AP
Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce do obnovenia dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zapojiť aj ďalšie európske krajiny, a to takmer štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Uviedol to po tom, čo minulý týždeň vyslal do Moskvy svojho blízkeho poradcu, čo bolo prvé takéto stretnutie od začiatku plnohodnotnej vojny vo februári 2022.

Putin nechce mier

Macron v rozhovore pre viaceré európske denníky priznal, že okamžitý posun smerom k mieru nevidí. „Čo som získal? Potvrdenie, že Rusko momentálne nechce mier,“ povedal.

Zároveň však zdôraznil, že kontakt má význam z dlhodobého hľadiska. „Predovšetkým sme znovu vybudovali tieto komunikačné kanály na technickej úrovni,“ dodal.

Európsky prístup

Francúzsky prezident chce, aby ďalšie kroky prebiehali koordinovane na európskej úrovni. „Mojím želaním je podeliť sa o to s európskymi partnermi a mať dobre zorganizovaný európsky prístup,“ uviedol.

Dialóg s Kremľom by podľa neho mal prebiehať „bez príliš veľkého počtu sprostredkovateľov a s jasne stanoveným mandátom“.

Macron už vlani naznačil, že Európa by nemala ponechať iniciatívu v rokovaniach výlučne Spojeným štátom. „Či sa nám Rusko páči alebo nie, Rusko tu bude aj zajtra,“ citoval šéfa Elyzejského paláca denník Süddeutsche Zeitung.

Diskusia s Rusmi

Podľa neho je preto „dôležité štruktúrovane obnoviť európsku diskusiu s Rusmi, bez naivity, bez vyvíjania tlaku na Ukrajincov, ale aj tak, aby sme neboli závislí od tretích strán“.

Po tom, ako Macron vyslal do Kremľa svojho poradcu, ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Putin je pripravený prijať telefonát od francúzskeho prezidenta.

