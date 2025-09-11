Francúzska komédia Natacha (takmer) letuška mieri do kín: Bláznivá jazda naprieč Európou začína dnes!

Najslávnejší obraz sveta je ukradnutý a zachrániť ho môže len odhodlaná mladá žena, ktorá túži po tom, aby sa stala letuškou. Nová francúzska komédia Natacha (takmer) letuška práve dnes štartuje v slovenských kinách a prináša bláznivú cestu naprieč Európou, kde sa dobrodružstvo, humor aj štipka napätia miešajú s moderným pohľadom na ženskú hrdinku, ktorá si kradne srdcia divákov.
Natacha (Camille Lou) od detstva sníva o tom, že bude letuškou. Práca vo vzduchu pre ňu symbolizuje slobodu, nezávislosť a možnosť objavovať svet. No keď sa nečakane ocitne uprostred vyšetrovania krádeže Mony Lisy, jej život sa obráti naruby. V sprievode nešikovného stewarda Waltera (Vincent Dedienne) sa vydáva na šialenú honbu za pravdou, počas ktorej precestujú Francúzsko aj Taliansko. A táto cesta môže Natachu a jej život navždy zmeniť!
Silná ženská hrdinka
Režisérka Noémie Saglio, známa aj vďaka filmom Rodičia žiakov a Uletená Parížanka vytvorila dobrodružný príbeh s jasným cieľom, a to ukázať, že aj ženská hrdinka môže byť odvážna, vtipná, trochu bláznivá, no zároveň ľudská a inšpiratívna. „Natacha je pre mňa symbolom dievčaťa, ktoré sa nevzdáva svojho sna, aj keď sa celý svet tvári, že ho nedokáže dosiahnuť. Je inteligentná, nebojácna, no nikdy nie mentorujúca. Zosobňuje odvahu byť sama sebou,“
Uviedla režisérka Saglio, ktorá filmu dodala aj osobný rozmer.
„Je to venované mojej mame a babičke. Vždy mi hovorili: Kde je vôľa, tam je cesta. Bez tejto viery by som asi ako režisérka v tvrdých podmienkach filmového sveta neobstála.“
Herečka Camille Lou si postavu Natachy zamilovala hneď od prvého čítania. Aj ona sama vníma film ako viac než len komédiu. „Natacha je dievča, ktoré čelí nepriazni osudu. Je zosmiešňovaná, bojuje o miesto vo svete, ktorý ju nechce akceptovať. To ma hlboko zasiahlo. Sama som zažila šikanu na škole, bola som vždy najlepšia v triede, ale nebola som dosť populárna. Natacha mi pripomenula, že byť iná je dar, nie slabosť,“ prezradila.
Podľa Lou je Natacha moderná hrdinka, ktorá nie je dokonalá, ale je skutočná. V každej scéne sa snaží zostať verná sebe, aj keď jej okolie podsúva iné pravidlá. „Boj proti škatuľkovaniu, tlak na vzhľad, spoločenské očakávania… To všetko riešime aj dnes. Aj v roku 2025 je pre ženu ťažké uspieť bez toho, aby pôsobila ako príliš silná, príliš drzá alebo nebodaj príliš hlasná.“
Vo filme okrem Camille Lou a Vincenta Dedienne účinkujú aj Elsa Zylberstein, Isabelle Adjani, Didier Bourdon a Anne Charrier. Hlasovým komentárom film sprevádza legendárny Fabrice Luchini, ktorého Natacha vo filme dokonca počuje a nebojí sa s ním aj pohádať. „Je to taký jej imaginárny mentor, trochu otravný, ale múdry,“ dodáva režisérka.
Viac než len komédia
Vizuálny štýl filmu sa inšpiroval filmami zo 60. rokov, no jeho jazyk a humor sú výsostne súčasné. Natáčalo sa výhradne v exteriéroch v Normandii, južnom Francúzsku aj Taliansku bez použitia ateliérov. „Chceli sme, aby bol film svieži, organický, plný pohybu a farieb, no zároveň aj štýlový s dôrazom na detail,“ hovorí Saglio.
Natacha (takmer) letuška nie je len zábavná „road movie“, ale je to film o hľadaní svojho miesta, o odvahe nevzdať sa vlastných snov, o solidarite medzi ženami aj medzi generáciami.
Ako hovorí hlavná hrdinka: „Byť príliš vysoká, mať nedokonalé vlasy – aj to môže byť krásne! Dôležité je, aby ste boli sami sebou.“
Nová komédia Natacha (takmer) letuška vstupuje v distribúcii Continental film práve dnes do slovenských kín! Pripravte sa na výnimočnú jazdu plnú smiechu, napätia a emócií. Pretože kde je vôľa, tam je cesta a kde je Natacha, tam sa určite nudiť nebudete.
Informačný servis