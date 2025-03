Francúzi záujemcom vymenili už cez 200 nekvalitných medailí z olympijských a paralympijských hier v Paríži - FOTO

Francúzska štátna mincovňa Monnaie de Paris dostala od športovcov spolu 220 žiadostí o výmenu chybných či poškodených medailí udelených počas vlaňajších olympijských a paralympijských hier v Paríži.

Bezprostredne po skončení oboch podujatí sa začali množiť sťažnosti držiteľov cenných kovov, že ich odmeny za elitné športové výkony veľmi rýchlo zmenili farbu prípadne utrpeli iné poškodenie.

A Mincovňa reagovala promptne. Sľúbila, že je pripravená záujemcom zaistiť náhradné medaily identické s originálmi, pričom na zvýšenie odolnosti na nich plánovala aplikovať vrstvu laku.

„Niektoré medaily sme už nahradili a na žiadosť športovcov pokračujeme v uvedene operácii. Od augusta 2024 sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili výmenu cenných kovov,“ uvádza sa vo vyhlásení mincovne.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v januári 2025 uviedol, že „chybné“ medaily bude systematicky nahrádzať. Francúzska mincovňa ich radšej nazýva „poškodené“.

Niektorí olympionici z parížskych hier sa na sociálnych sieťach podelili o fotografie stavu svojich medailí. Jedným z prvých bol americký skejtbordista Nyjah Huston, ktorý 29. júla získal bronz v disciplíne street. O desať dní neskôr zverejnil fotku svojej medaily a sťažoval sa na jej kvalitu.

„Tieto olympijské medaily vyzerajú skvele, keď sú úplne nové, ale potom som ich nechal chvíľu v kontakte s mojou kožou a počas víkendu ju nosili aj moji priatelia. A zjavne nie sú také kvalitné, ako by ste si mysleli. Vyzerá to drsne. Dokonca aj spredu. Začína sa to trochu odlamovať,“ uviedol Huston. Kritikou nešetril ani francúzsky plavec Yohann Ndoye-Brouard.

Spomenutých 220 medailí tvorí približne štyri percentá z celkového poštu 5084 udelených kovov na parížskych olympijských a paralympijských hrách.

Navrhla ich francúzska značka luxusných šperkov a hodiniek Chaumet a vytvorila ich francúzska mincovňa. Jej súčasťou sú aj zachované kusy železa z pôvodnej Eiffelovej veže, ktoré uskladnili po rekonštrukčných prácach v 20. storočí.