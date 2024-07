Folklórne slávnosti pod Poľanou sa začnú už čoskoro, tradične budú bohaté na rôzne sprievodné podujatia

Druhý júlový víkend bude v Detve v znamení Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP). Ako organizátori informujú na oficiálnej stránke podujatia, 57. ročník festivalu sa uskutoční od štvrtka 11. do nedele 14. júla na nových pódiových doskách, pretože tie staré už doslúžili. Tradične budú slávnosti bohaté na rôzne sprievodné podujatia, no to najdôležitejšie sa odohrá na hlavnej scéne amfiteátra.

„Slávnosti sú vrcholovou scénou v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, a takto k tomuto festivalu aj pristupujeme a pre návštevníkov festivalu sa snažíme pripravovať kvalitné programy,“ povedal predseda Programovej rady FSP Roman Malatinec, podľa ktorého sa návštevníci majú na čo tešiť.

Aj keď sa slávnosti začínajú vo štvrtok, uvítací program festivalu s názvom Už mašinka pískala, si môžu diváci pozrieť až v piatok večer. Ako je na slávnostiach zvykom, aj teraz bude uvítací program slávností patriť folklórnym súborom z Podpoľania.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve majú od tohto ročníka novú webstránku. Už pri prvom otvorení návštevník vidí prepojenie s oficiálnym logom slávností. Všetky dôležité informácie vrátane programu verejnosť nájde na https://www.festivaldetva.sk/.