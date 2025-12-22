Fínska vláda zvýšila vekovú hranicu vojakov v zálohe zo šesťdesiat na šesťdesiatpäť rokov

Fínsko oznámilo, že od budúceho roka zvýši vek záložníkov zo 60 na 65 rokov, aby posilnilo vojenskú pripravenosť voči hrozbám zo strany susedného Ruska. Minister obrany Antti Häkkänen uviedol, že reforma, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára po podpise prezidenta, zvýši počet povolaných o 125-tisíc.
„Počet fínskych záložníkov bude v roku 2031 približne jeden milión,“ napísal Häkkänen vo vyhlásení. Aktuálne má Fínsko približne 900-tisíc rezervistov a počas vojny disponuje silou 280-tisíc vojakov.
Strach z Ruska
„Toto opatrenie spolu s ďalšími krokmi na posilnenie obrany signalizuje, že Fínsko zabezpečuje svoju bezpečnosť teraz aj v budúcnosti,“ dodal minister.
Vojenská služba je v tejto severskej krajine s 5,6 milióna obyvateľov povinná pre všetkých mužov od 18 rokov a dobrovoľná pre ženy. Povinná služba trvá šesť, deväť alebo dvanásť mesiacov v závislosti od typu výcviku.
Zákon bude neúprosný
Nový vekový limit sa bude vzťahovať na osoby povinné vykonať vojenskú službu v čase nadobudnutia účinnosti zákona. Podľa nových pravidiel sa dostupnosť povolaných predĺži o 15 rokov pre radových vojakov a o päť rokov pre poddôstojníkov a dôstojníkov.