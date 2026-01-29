Finportal uzavrel rok 2025 rekordnými výsledkami. Darilo sa všetkým produktovým sektorom

S očakávaným obratom viac ako 72 miliónov eur a historicky rekordným záverom roka vo všetkých segmentoch si v roku 2025 upevnil líderskú pozíciu.
Hypotekárne úvery: Opätovné oživenie a výrazný nárast
V roku 2025 sprostredkoval Finportal úvery v celkovom objeme 1,3 miliardy eur, čo predstavuje 100- percentný medziročný nárast. Jedným z dôvodov je podľa Adriána Luterána, riaditeľa divízie úverov fakt, že hypotekárny trh pokračoval v prebúdzaní z predchádzajúceho roka. „Úrokové sadzby naďalej postupne klesali, čo pomohlo nielen k rastu nových hypoték, ale aj refinancovaniu už existujúcich,“ hovorí. Klienti si uvedomili, že nemajú na čo čakať. Práve naopak, vplyvom konsolidačných balíkov a rastúcich cien nehnuteľností, by sa ich východisková situácia mohla zhoršiť. Vývoj na trhu sa premietol do vyšších objemov hypoték. Zatiaľ čo v januári 2025 bola priemerná výška hypotéky vo Finportal 113 tisíc eur, v decembri už stúpla na 136 tisíc eur. „Počas celého roka sme sledovali postupný nárast objemu sprostredkovaných úverov na bývanie, no záver roka bol pre divíziu úverov najvýznamnejší,“ pokračuje Luterán. Posledný kvartál priniesol nadpriemerné výsledky. V decembri dosiahla produkcia hypoték Finportal historicky rekordný mesačný objem 143 miliónov eur, čo je 83- percentný nárast v porovnaní s decembrom 2024.
Svoju stabilnú pozíciu v predaji úverov na bývanie vo Finportal obhájili Slovenská sporiteľňa a VÚB banka. Tie si v porovnaní s predchádzajúcim rokom vymenili prvé dve priečky, pričom jednotkou sa stala Slovenská sporiteľňa. Skokanom roka v sprostredkovaní hypoték sa stala Tatra banka, ktorá výrazne posilnila spoluprácu so sprostredkovateľmi a prvýkrát sa objavila v TOP trojke bánk s najväčším objemom sprostredkovaných úverov na bývanie vo Finportal. „Čo sa týka ostatných typov úverov, ktoré sa taktiež podieľali na historicky najväčšom objeme sprostredkovaných úverov Finportal, tie v porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnako zaznamenali nárast, aj keď v menšom rozsahu,” dodáva Luterán.
Životné poistenie: Rast aj v čase silných hypoték
Napriek výraznému rastu hypoték si Finportal udržal vysoké tempo aj v oblasti životného poistenia. Aj tento sektor zaznamenal veľmi úspešný záver roka, kedy boli za posledné tri mesiace uzatvorené zmluvy o celkovom objeme 5,3 milióna eur. V mesiaci november bola dokonca historicky najvyššia produkcia, ktorú Finportal v rámci životného poistenia dosiahol, a to 2 milióny eur.
Celková ročná produkcia v roku 2025 dosiahla 17 miliónov eur s medziročným rastom 15 percent, čím by mal Finportal patriť k spoločnostiam s nadštandardným medziročným nárastom v objeme novouzatvorených zmlúv. Poistný kmeň v životnom poistení aktuálne dosahuje 111,7 milióna eur.
„Skúsený i so životným poistením začínajúci agent u nás nachádza vzdelávanie, praktický nástroj na cenové porovnanie i priame dojednanie zmlúv, množstvo produktových pomôcok, ako aj všestrannú produktovú či technickú podporu. Vďaka tomu vedia byť naši sprostredkovatelia efektívnejší a môžeme spolu dosahovať tieto nadpriemerné výsledky,“ vysvetľuje Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov.
Dominantná časť produkcie v životnom poistení Finportal smerovala v uplynulom roku do poisťovní NN, Uniqa a Generali.
„Finportal s takmer 30 000 novými dôchodkovými zmluvami v druhom a treťom pilieri dôchodkového sporenia zároveň potvrdzuje pozíciu najväčšieho dôchodkového distribútora na Slovensku,“ uzatvára Petra Heseková.
Neživotné poistenie: Silný kmeň a digitalizácia
Najúspešnejším mesiacom neživotného poistenia bol v tomto sektore december, kedy dosiahla produkcia rekordných 2,9 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 47 percent. Za celý rok sprostredkoval Finportal neživotné poistenie v objeme 30 miliónov eur a dosiahol tak 30 – percentný medziročný rast.
V segmente neživotného poistenia klienti najčastejšie volili produkty poisťovní Allianz, Union, Generali, Kooperativa a Uniqa, ktoré najpružnejšie reagovali na aktuálne požiadavky trhu.
Poistný kmeň v neživotnom poistení presiahol hranicu 82 miliónov eur.
„Vo Finportal patrí neživotné poistenie medzi nosné produkty – v retailovom aj korporátnom segmente. Ochrana majetku je úzko prepojená s problematikou podpoistenia, s ktorou sa v praxi často stretávame. Vďaka vzdelávacím konferenciám, školeniam a silnému informačnému zázemiu, dostáva klient pri komunikácii s naším agentom top službu a dostatočnú ochranu,“ hovorí Štefan Fajnor, riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportal.
Dostupnosť a rýchlosť poistenia pre koncového klienta je aj vďaka nášmu porovnávaču Najpoistenie.sk výrazne vyššia. Naši sprostredkovatelia dokážu rýchlo porovnať ponuky na trhu a špecifiká jednotlivých poistných produktov. V závislosti od typu produktu je viac ako 80 percent produkcie v tomto segmente uzatváraných za použitia digitálnych nástrojov.
Od 1. januára 2026 navyše vstúpili do platnosti legislatívne zmeny, ktoré zvýšili daňové zaťaženie neživotného poistenia z 8 percent na 10 percent. „Tieto zmeny sa dotknú prakticky každej domácnosti. O to dôležitejšia bude úloha finančných sprostredkovateľov, ktorí klientom pomôžu zorientovať sa v ponukách a optimalizovať poistnú ochranu,“ upozorňuje Štefan Fajnor.
Investície: Stabilita a návrat jednorazových vkladov
„Rok 2025 ukázal, že klienti si postupne zvykajú na kolísanie trhov a sú ochotní investovať aj väčšie jednorazové sumy,“ hovorí Ľubomír Brath, riaditeľ divízie investícií Finportal. Dokazuje to aj fakt, že výška majetku na zmluvách sprostredkovaných spoločnosťou Finportal ku koncu roka 2025 predstavovala hodnotu 325 miliónov eur (AUM), čo predstavuje medziročný nárast o približne 33 percent. Objem nových vkladov do pravidelných investícií dosiahol 179 miliónov eur a ostal na úrovni objemu z roka 2024. Celkový objem jednorazových investícií dosiahol 30 miliónov eur, čo predstavuje 20- percentný medziročný nárast.
Záver roka bol pre oblasť investícií veľmi dynamický. Na jeseň vstúpilo do platnosti nové usmernenie NBS, ktoré zásadným spôsobom zasiahlo do finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu na Slovensku. Spoločnosť Finportal na tieto zmeny promptne reagovala implementáciou nových procesov do svojich informačných systémov a dokumentov, čím zabezpečila plynulé zosúladenie s legislatívou.
„Dnes je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby agent nachádzal vo svojom SFA záruku, že pracuje v súlade s neustále sa meniacou legislatívou, avšak so zachovaním maximálneho komfortu a efektivity procesov, “ dodáva Ľubomír Brath.
Rekordný záver roka a ambície do roku 2026
Finportal mal úspešný rok aj v oblasti nadväzovania nových partnerstiev. V NBS máme registrovaných 2783 podriadených finančných agentov (PFA), čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 84 agentov. „Ťažko prehliadnuť, že rast obratu spoločnosti je podstatne vyšší, než rast počtu agentov. Súvisí to najmä s príchodmi skúsených a produktívnych agentov s vybudovaným kmeňom klientov. Zároveň dlhodobo sledujeme zvyšovanie priemernej produkcie a obratov našich agentov,“ konštatuje Katarína Faktorová, CSO Finportal.
Koniec roka 2025 bol pre všetky divízie Finportal historicky najsilnejší. Predpokladaný obrat spoločnosti za rok 2025 prekročí hranicu 72 miliónov eur. S medziročným nárastom 20 percent tak potvrdí pozíciu lídra medzi sprostredkovateľskými spoločnosťami na Slovensku.
„Rok 2025 bol pre nás dôkazom, že dlhodobá stratégia a dôraz na kvalitu prinášajú výsledky. Chcel by som všetkým obchodným partnerom poďakovať za dôveru,“ hovorí Rudolf Adam, CEO Finportal.
V roku 2026 plánuje Finportal ešte viac posilniť svoju pozíciu vo všetkých sektoroch finančného sprostredkovania a zamerať sa na veľký potenciál v oblasti poistenia veľkých korporátnych rizík – oblasti, ktorej sa spoločnosť v roku 2025 začala intenzívne venovať.
„Našim cieľom je prepojiť retail s komplexnými potrebami firiem, k čomu prispeje aj naša špecializovaná akadémia zameraná na vzdelávanie v oblasti podnikateľských rizík, ktorú budeme spúšťať v tomto roku. Naši partneri získajú prístup k know-how, mentoringu a koučingu od skúsených lídrov, aby dokázali prinášať riešenia pre najväčších firemných klientov,„ dodáva Rudolf Adam.
„Neustále pracujeme na zvyšovaní komfortu práce našich partnerov,“ hovorí Katarína Faktorová, CSO Finportal. Vývoj napreduje a snahou spoločnosti je byť vždy krok pred konkurenciou. To platí aj pre oblasť IT, ako aj pre poskytovanie kvalitných servisných služieb, ktoré zabezpečuje viac ako 120 odborníkov.
„Chceme byť pre našich partnerov finálnou stanicou na ich podnikateľskej ceste. Nie pomocou zväzujúcich zmlúv, ale tým, že v čase neprestaneme byť tou najlepšou voľbou na trhu. Dennodenne pracujeme na tom, aby v nás nachádzali kvalitného dodávateľa služieb, oporu, bezpečie a slobodu,“ uzatvára Katarína Faktorová.
