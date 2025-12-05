Finančná správa hlási štvornásobný nárast odhalení nelegálnej výroby cigariet oproti predošlým rokom

Za jedenásť mesiacov roku 2025 zaistila Finančná správa SR tovar a zariadenia určené na nelegálnu výrobu cigariet v hodnote viac ako 61,65 mil. eur, vrátane takmer 50 miliónov eur na spotrebnej dani. Ako v tejto súvislosti daniari zdôraznili, predstavuje to štvornásobok objemu v predošlých rokoch. Vedenie finančnej správy túto zmenu pripisuje personálnym a systémovým zmenám.
Kriminálny úrad finančnej správy v tomto roku odhalil deväť nelegálnych výrobní cigariet a zaistil tabak a tabakové výrobky za takmer 50 miliónov eur.
Kriminálny úrad odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku, predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur – FOTO
Prípady odhalené počas roku 2025 pritom podľa finančnej správy potvrdzujú, aj na základe získaných informácii na medzinárodnej úrovni, že na prevádzkovaní nelegálnych výrobní cigariet a ich krytí sa podieľajú bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov.
„Ukazujeme, že keď má štát vôľu, odborné kapacity a jasne nastavené procesy, dokážeme odhaľovať aj tie najsofistikovanejšie zločinecké štruktúry. Výsledky roku 2025 nie sú náhodné. Sú dôkazom, že boj proti daňovej kriminalite dnes prináša reálne a viditeľné výsledky,“ vyhlásil prezident finančnej správy Jozef Kiss. Doplnil, že finančná správa tak posilňuje svoju úlohu kľúčového aktéra v boji proti organizovanej daňovej kriminalite