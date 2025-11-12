Filmu Potopa sa otvára svet

Po šiestich rokoch práce sa nový slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu dočkal silného medzinárodného štartu. Po premiére v Argentíne a ázijskom uvedení na festivale v Indii sa presunie na premiéry a diskusie do miest východného Slovenska, kde sa film odohráva a kde vznikal. V poslednom novembrovom týždni sa uskutoční séria predpremiér v Košiciach, Snine, Humennom, Svidníku, Prešove a Nechválovej Polianke. Potopa je prvým postsocialistickým hraným filmom, ktorý rozpráva príbeh vysídľovania pri budovaní vodnej priehrady Starina.
„Film vyrástol z prostredia rusínskej komunity a nakrútili sme ho v rusínčine. Citlivým spôsobom pripomína osudy ľudí, ktorých dediny museli ustúpiť výstavbe nádrže Starina a podobné príbehy poznajú rodiny po celom Slovensku, pri Liptovskej Mare, Oravskej priehrade či iných vodných dielach. Je to náš spôsob, ako im vrátiť hlas a pamäť,“ hovorí producentka Katarína Krnáčová.
Sen tínedžerky na pozadí veľkých udalostí
Film Potopa sa odohráva v roku 1980 v Československu. Pätnásťročná Mara túži stať sa pilotkou a odísť z dediny, no jej otec Alexander, rusínsky roľník a vdovec, chce, aby zostala pracovať doma. Keď ich dolinu čaká zatopenie pre výstavbu vodnej nádrže Starina, otec a dcéra sa musia vyrovnať so stratou domova a hľadať cestu k vzájomnému zmiereniu uprostred zápasu medzi tradíciou, identitou a túžbou po slobode.
„Film sme minulý týždeň odpremiérovali na argentínskom festivale Mar del Plata a už budúci týždeň bude uvedený aj na ďalšom významnom festivale kategórie A – Goa IFFI v Indii. Počas vývoja bolo pre nás dôležité, aby bol film zrozumiteľný nielen pre domáce publikum a ľudí, ktorí proces vysídlenia zažili, ale aby príbeh pôsobil univerzálne a oslovil aj medzinárodných divákov. Účasť na prestížnych festivaloch potvrdzuje, že sa nám to podarilo. Tešíme sa, že po zahraničných premiérach na dvoch vzdialených kontinentoch film konečne uvidia aj diváci v slovenských kinách a o to viac, že prvými budú práve diváci na východe Slovenska na regionálnych predpremiérach,“ približuje producent Tomáš Gič.
Príbeh Stariny je príbehom Východu
Film sa odohráva na pozadí reálnych udalostí spojených s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, budovanej v rokoch 1981 až 1987 v blízkosti mesta Snina na východe Slovenska. Jej výstavbe museli ustúpiť obce Starina, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara a Ostrožnica, kde žili obyvatelia prevažne rusínskej národnosti.
Režisér Martin Gonda má k regiónu v okolí Stariny osobný vzťah, do tejto krajiny sa vracia nielen ako filmár, ale aj ako človek, ktorý ju dôverne pozná z detstva. „Už ako malý chlapec som počas letných prázdnin s úžasom pozoroval rozľahlé doliny Bukovských hôr a ich kolorit. Otec nás s bratom brával bicyklovať sa na približne 50 kilometrovú trať okolo Stariny. Uličská dolina je pustá, ale je to iba zlomok toho, čo človeka čaká, keď prekročí závoru oddeľujúcu 131 km² vyľudnenej krajiny, niekdajšej Starinskej doliny, od zvyšku Slovenska,“ spomína režisér.
Keď sa tam po rokoch vrátil ako študent, krajina naňho zapôsobila ako miesto, ktoré prežilo vlastný koniec sveta. „Pôsobila ako krajina zakonzervovaná v čase, rozpadnuté cesty, hrdzavé mosty, prícestné kríže. Uvedomil som si, že za touto krajinou sa skrýva silný príbeh. V zatopení obcí som od začiatku videl metaforu konca sveta, zánik komunít, stratu identity, ale aj ľudskej dôstojnosti,“ dodáva Martin Gonda.
Dvojgeneračná výpoveď
Film Potopa je aj príbehom generačného rozkolu. Scenár, ktorý napísali Martin Šuster, Dominika Udvorková a Martin Gonda, vznikal po dôkladnom rešerši dobových dokumentov, rozhovorov s pamätníkmi a s ľuďmi, ktorí zánik obcí okolo Stariny zaznamenávali. Tvorcovia postupne zisťovali, že mladá generácia vnímala koniec svojich dedín inak ako ich rodičia, menej ako tragédiu, viac ako nutnosť hľadať nový začiatok.
Postava Mary v tomto kontexte predstavuje mladý, emancipačný pohľad. Je to dievča, ktoré sa nechce zmieriť s údelom gazdinej, ale hľadá svoj vlastný spôsob, ako žiť slobodne. „Moja postava Mara má silnejšiu túžbu dostať sa preč, no zároveň jej v tom nedovoľujú vážne rodinné dôvody. Nakoniec, napriek všetkým okolnostiam, je jej sen lietať väčší ako strach z otca alebo jeho nesúhlas. Takže cieľavedomosť Mary mi je blízka,“ hovorí Sára Chripáková, predstaviteľka hlavnej úlohy.
Film Potopa mala na argentínskom festivale Mar del Plata svetovú premiéru 7. novembra, pokračuje na najväčší indický filmový festival Goa IFFI a do slovenských kín bude film uvedený 4. decembra.
Predpremiéry na východnom Slovensku za účasti hereckého a tvorivého ansámblu sa uskutočnia:
26. 11. (streda) o 19:30 – Košice, Kino Úsmev
27. 11. (štvrtok) o 18:00 – Snina, Kino Centrum
28. 11. (piatok) o 18:00 – Humenné, Kino Fajn
29. 11. (sobota) o 17:00 – Nechválová Polianka
29. 11. (sobota) o 19:30 – Svidník, Kino Dukla
30. 11. (nedeľa) o 18:00 – Prešov, Cinemax Novum
O produkcii
Film vznikol v produkcii spoločnosti Silverart (Katarína Krnáčová, Tomáš Gič) a českej spoločnosti Cineart TV Prague (Viktor Schwarcz), v koprodukcii Poľska (Izabela Igel, Harine Films) a Belgicka (Henry Gillet, Y-House Films, ktorý tento rok získal Oscara za najlepší krátky hraný film).
Partnermi filmu sú OZ Vodohospodári, PFX, Auto VALAS, rádio Rusyn FM, mestá Snina, Humenné, Medzilaborce a obec Čertižné.
Film finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond audiovize, Polski Instytut Sztuki Filmowej, belgický program Tax Shelter, Creative Europe MEDIA, Košický samosprávny kraj – program Terra Incognita a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Viac informácií o tvorcoch a hereckom obsadení filmu Potopa nájdete na stránke filmpotopa.sk.
