Filmový Voldemort, ako ho nepoznáte! Najnovšia hercova premena vám vyrazí dych!

Či už ako nacistický zločinec v Schindlerovom zozname, sadistický kuchár v Menu alebo Slovákom asi najviac známy ako temný Lord Voldemort zo série o Harrym Potterovi. V najnovšom filme 28 rokov potom sa však objaví v polohe, v akej ste ho ešte nevideli.

Foto: Itafilm

V horúcej hororovej novinke 28 ROKOV POTOM hrá Fiennes záhadného lekára, ktorý po vypuknutí vírusu zúrivosti vymenil ordináciu za masívnu svätyňu postavenú z ľudských lebiek a kostí. Na prvý pohľad šialený doktor je neustále pokrytý zmesom jódu a krvi a zmutovaným infikovaným dáva biblické mená. Samota, šialenstvo alebo prostá snaha o zvyšky ľudskosti, ktorú v dystopickom svete vidno len zriedka? Názor si urobte sami.

Trailer:

Nový dystopický horor 28 rokov potom príde do kín už 19. júna a ponúkne prepracované epické scény z azda stále dosť vzdialenej postapokalyptickej doby. Evolúcia dostihla nielen spoločnosť, no aj samotných infikovaných, ktorí sú desivejší ako kedykoľvek predtým. Zhnusia vás slizkí plazivci, vystrašia tlupy ultra rýchlych nakazených, no adrenalín vám najviac zdvihnú krvilačné beštie, ktoré majú IQ vyššie ako vaši spolužiaci zo zadnej lavice.

Režisér Danny Boyle so svojim tímom niektoré scény dokonca nakrúcal na iPhone – no nečakajte žiadne amatérske zábery na úrovni domáceho videa. Oscarový filmár použil viaceré špeciálne techniky nakrúcania, aby priniesol veľkolepé širokouhlé scény, pri ktorých budete mať pocit, že na vás infikovaní vyskočia priamo zo sedadla za vami.

Foto: Itafilm

Ak teda máte viac ako 18 rokov a chcete byť súčasťou epického dystopického zážitku, príďte sa nechať vystrašiť a šokovať do kina už 19. júna.

