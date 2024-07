Film Petra Kerekesa Wishing on a Star bude mať svetovú premiéru na festivale v Benátkach

Medzinárodný filmový festival v Benátkach zaradil do súťažnej sekcie Orizzonti novú dokumentárnu komédiu režiséra a producenta Petra Kerekesa, Wishing on a Star. Uvedie ju v svetovej premiére. O ocenenie sa bude uchádzať spolu s ďalšími osemnástimi filmami. Festival sa bude v tomto roku konať od 28. augusta do 7. septembra.

Wishing on a Star je druhým dlhometrážnym filmom v réžii Petra Kerekesa, ktorý uvedie prestížny benátsky festival v svetovej premiére. V roku 2021 zaradil do súťažnej sekcie Orizzonti drámu Cenzorka. Peter Kerekes a Ivan Ostrochovský si za ňu z festivalu odniesli Cenu za najlepší scenár. Stalo sa tak po prvý raz v histórii modernej slovenskej kinematografie.

Trailer:

Hlavnou postavou filmu Wishing on a Star je Luciana de Leoni d’Asparedo, ktorá žije so svojou dcérou, manželom a svokrou neďaleko benátskej lagúny. Režisér a producent Peter Kerekes ju so svojim štábom navštevoval sedem rokov. Luciana je expertkou na aktívnu astrológiu a vie, že ak niekto chce zmeniť svoj osud, dokáže to. Je ale potrebné, aby v deň svojich narodenín vycestoval na miesto, na ktorom bude v tom čase ideálna konštelácia hviezd. Metóda je jednoduchá a efektívna.

Film v piatich príbehoch sleduje Lucianu a osudy jej klientov, Giovanniho, dvojičiek Adriany a Giuliany, Alessandry, Valentiny a Barbary. Všetci hľadajú nový život, lásku, vášeň, naplnenie túžob alebo pátrajú po odpovediach na otázky, ktoré im doposiaľ nikto nedal. Po rozhovore s Lucianou sa dozvedajú súradnice miest, na ktorých sa majú opäť narodiť. Svoj narodeninový deň by mali osláviť na Aljaške, Taiwane, Ostrove Cres v Chorvátsku, v Libanone alebo v Brazíii.

Tvorcovia filmu sprevádzajú Lucianiných klientov po všetkých zadaných miestach. Prvým z nich je Giovanni, majiteľ pohrebníctva, päťdesiatnik, ktorý stále žije so svojou matkou. Vycestuje do Brazílie. Hviezdy nad plážou Copacabana by mu mali v deň jeho narodenín do života priviesť ženu a deti, ktorým by, keď príde správny čas, odovzdal rodinný biznis. Adriana a Giuliana sú takmer identické dvojičky, dve navždy prepojené ženy odlišných osobností, s rovnakým temperamentom a rozdielnou predstavou o budúcnosti. Adriana si praje, aby jej sestra stretla lásku a mala deti. Stačí, aby si tehotenstvom prešla iba jedna z nich. Luciana tak obe posiela pod hviezdy Beirutu v Libanone. Alessandra je elegantná dáma, uväznená v spoločnom byte s takmer storočnou, sebeckou matkou. Bez možnosti stretnúť lásku alebo priateľstvo, oslobodiť sa. Šanca prichádza po matkinom pohrebe a Alessandra sa po kontrolných testoch v autoškole vydáva na ostrov Cres v Chorvátsku, aby oslávila svoje osemdesiate narodeniny a zmenila svoj život. Valentinin muž je mäsiar. Chladný ako mraznička, v ktorej ticho visia stehná mŕtvych zvierat. Valentina zúfalo túži po láske, ale nie novej a dobrodružnej. Túži po láske, pozornosti a vášni svojho muža. Cesta do mesta Anchorage na Aljaške by mohla roztopiť jeho ľadové srdce. Tam ju posiela Luciana. Barbara nikdy nepoznala blízkosť otca, známeho hudobníka, ktorý ju opustil keď mala tri roky. Túži po jeho láske ale aj po láske muža, s ktorým by mohla prežiť svoj život. Hnev, smútok a zúfalstvo by ju mohli prejsť po narodeninách na Taiwane.

Foto: Filmtopia

Dôležitou a výraznou súčasťou filmu Wishing on a Star je humor, za ktorým sa skrýva jemná a empatická myšlienka obyčajnej ľudskej potreby, túžby nájsť zmysel vo vesmíre vyplnenom nekonečným chaosom. Ako hovorí Luciana, „Láska sa môže skrývať za prvým rohom.“

Wishing on a Star bude mať slovenskú premiéru 26. septembra 2024 a do našich kín ho prinesie spoločnosť Filmtopia.

MFF Benátky / Orizzonti: https://www.labiennale.org/en/cinema/2024/orizzonti?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3zXK_gFW-r43zVrFgMbtt5srBkmRkdLAQSztZghHe6IbPBV4iCJnLsFs8_aem_e8szbncqB_kH1k90lQczdA

Informačný servis