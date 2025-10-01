Film Franz mal premiéru za účasti Agnieszky Holland: Slávny spisovateľ ožíva na plátne

Agnieszka Holland nám ponúka namiesto čierno-bieleho obrazu farebný portrét citlivého a výnimočného človeka. Snímka mala už svoju slávnostnú premiéru za osobnej účasti uznávanej režisérky a do kín prichádza už od 2. októbra.
Včera sa v CINEMAX Borymall uskutočnila slávnostná premiéra unikátnej snímky Franz, venovanej životu a dielu Franza Kafku, z réžie oceňovanej Agnieszky Holland. Film, ktorý do slovenských kín prichádza už 2.októbra, predstavila osobne režisérka Agnieszka Holland spolu s producentkou Šárkou Cimbalovou na slávnostnej premiére. Hereckú obec zastupoval Juraj Loj, ktorého si Holland podľa vlastných slov zamilovala už počas natáčania filmu Šarlatán. Medzi hosťami nechýbali významné osobnosti ako režiséri Martin Šulík a Jakub Kroner, producenti Rasťo Šesták, Ľubomír Slivka a Adriana Kronerová alebo herci Kristína Tormová s otcom Borisom Farkašom, Juraj Hrčka, Milo Kráľ či Barbora Andrešičová, Barbora Chlebcová, Juraj Rašla a ďaľší.
Kafka s dušou
Nový film Franz ponúka nezvyklý, vizuálne silný a emocionálny pohľad na jednu z najikonickejších postáv modernej literatúry. Nejde však o klasický životopisný portrét. Režisérka Holland skladá príbeh z fragmentov snov, listov, vnútorných obáv a spomienok. Rovnako ako v dielach, v ktorých Franz Kafka stelesnil existenciálnu úzkosť, aj tento film zachádza hlboko do jeho vnútorného sveta, kde sa realita pretína so surrealizmom. Režisérka Agnieszka Holland, ktorá stála aj za snímkami ako Horiaci ker, Šarlatán, Hranica, Evropa, Evropa hovorí: „O Kafkovi vieme všetko a zároveň nič. Aby sme ho pochopili, nestačí len poskladať jeho minulosť, ale je potrebné ho hľadať v hádankách, pocitoch, snoch.“ Holland bola fascinovaná jeho záhadnosťou: „Kafka si už sto rokov udržiava status globálnej rockovej hviezdy… Ale dôvody jeho významu zostávajú záhadou.“ Práve aj láska ku Kafkovi stála za jej rozhodnutím ísť študovať do Prahy. „Cítila som, že Praha je moja, pretože on s ňou bol spätý. Pohybovala som sa v jeho stopách. Vtedy, na prelome 60. a 70. rokov, vyzerala tak, ako si Kafkov svet predstavujeme. Bola krásne špinavá. Pouličné svetlá boli potemnené a všade boli šváby. Pre mladého filmára, ktorý má rád temnotu a špinu, to bolo veľmi inšpiratívne.“
Boková, Trojan aj Loj
Nájsť hlavného predstaviteľa Franza Kafku sa tak mohlo zdať ako nemožná misia. Holland však mala počas kastingov šťastie. Úlohu známeho spisovateľa získal nemecký herec Idan Weiss. „Náš Franz, to je hotový zázrak. Okamžite sme vedeli, že je to on. Je typickým predstaviteľom dnešného mladého človeka,“ nadchla sa výberom Holland. Aj samotný herec bol z úlohy nadšený a prácu s úspešnou režisérkou si veľmi chváli. „Spolupráca s Agnieszkou Holland bola veľmi obohacujúca. Človek sa pri nej veľa naučí o sebe aj o druhých. A myslím si, že ide o výnimočnú a jedinečnú príležitosť.“ A ako vnímal Idan Weiss samotného Kafku, ktorého stvárňoval? „Myslím si, že keby som ho mal naozaj opísať, trvalo by to hodiny, pretože bol veľmi komplexný, mnohovrstvový, no zároveň prirodzený. Rozhodne bol však mimoriadne citlivý, veľa počúval, intenzívne vnímal a pozoroval. A práve preto bol, podľa mňa, často mentálne preťažený,“ prezradil Weiss. Okrem nemeckého herca Idana Weissa sa v snímke objavia aj Jenovéfa Boková, Josef Trojan, Ivan Trojan, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark, Sebastian Schwarz, Emma Smetana, Juraj Loj, Stanislav Majer a mnoho ďalších známych hereckých osobností.
Vyrobili viac ako 4500 kostýmov
Okrem hviezdneho obsadenia sa snímka môže pochváliť aj monumentálnou výpravou, kamerou, maskami a kostýmami. Film sa natáčal na autentických pražských lokáciách, Karlov most bol kvôli nemu uzavretý so 400 komparzistami, historickými vozmi a koňmi. Vzniklo takmer 60 filmových interiérov. Film si vyžiadal výrobu viac ako 4500 kostýmov, od jednoduchých kúskov pre komparz až po precízne rekonštruované modely pre hlavné postavy Kafkovu rodinu, Milenu Jesenskú, Maxa Broda a ďalšie historické osobnosti.
„Pre hlavného predstaviteľa sme vytvorili približne 150 kostýmov na mieru. Ide o verné kópie dobových kúskov. Tieto odevy podporujú Kafkovu jemnosť, jeho krehkosť a dodávajú filmu výnimočný charakter, aký si zaslúži. Keď si herec Idan Weiss obliekol kostým po prvý raz, mala som pocit, že pred nami naozaj stojí Franz Kafka,“ hovorí Michaela Horáčková Hořejší, kostýmová výtvarníčka filmu. Vo filme sú kombinované originálne oblečené kúsky z prelomu 19. a 20. storočia s novými kostýmami ušitými na mieru. „Tieto skutočné, staré veci do filmu vnášajú napätie a autenticitu, prepájajú minulosť so súčasnosťou,“ dodáva Hořejší. Medzi jej najobľúbenejšie kostýmy patria japonské kimono Mileny Jesenskej, Kafkove dobové plavky či šála, ktorá je symbol jeho rodinných väzieb. Zaujímavosťou je aj klobúk od Vivienne Westwood, ktorý sa objaví ako pripomienka, že móda môže byť mostom medzi minulosťou a súčasnosťou. Zaujímavé tiež je, že hlavný predstaviteľ nosí stále kostýmy tmavomodrej farby nočnej oblohy. Až na samom konci, pri kľúčovom momente, keď sa stretne so svojím vlastným obrazom sa odeje do svojej typickej čiernej farby.
Za Poľsko na Oscara
Franz je koprodukčný nemecko -poľsko -český film, ktorý za poľskú stranu je kandidátom na Oscara. Keďže Holland patrí k významných svetovým režisérkam a má na konte niekoľko medzinárodných ocenení, má reálnu šancu si v rámci snímky Franz pripísať ďalšie medzinárodné úspechy. Producentsky snímku zastrešila Šárka Cimbalová, ktorá s uznávanou režisérkou pracovala na úspešných snímkach Šarlatán a Hranica. Cimbalová dokonale vysvetľuje, prečo by si diváci mali snímku prísť pozrieť: „Život a dielo Franza Kafku v podaní Agnieszky Holland je niečo, čo vám nikto iný neponúkne. A navyše Franza predstaví úplne punkovo. Pretože ona sama je tak trochu punkerka.“
Nenechajte si ujsť zaujímavú sondu do duše jedného z najzáhadnejších autorov slovenskej moderny. Film Franz uvedie Continental film do slovenských kín už 2.októbra.
