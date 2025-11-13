Film bez obrazu prichádza po Partizánskom aj do Bratislavy, Kniha džunglí otvára brány kina aj pre nevidiacich

V Partizánskom sa 6. mája uskutočnila neobyčajná premiéra. Príbeh Mauglího, chlapca vychovaného vlkmi, ožil v unikátnom spracovaní dvojdielnej adaptácie v priestorovom zvuku. Kniha džunglí, ako film bez obrazu určený pre nevidiacich a slabozrakých teraz mieri aj do Bratislavy. Tentokrát aj s novými spojeniami. Projekt spojil nových partnerov a inovácia v téme inklúzie tak ďalej napreduje.
Občianske združenie Krajina bez bariér v spolupráci s projektom Rozprávky pre malé Pastelky, kreatívnym centrom Arténa a CINEMAX Bory prinesú do hlavného mesta projekt audio spracovania Knihy džunglí nevidiacim a slabozrakým už 8. decembra, keď budú súbežne prebiehať dve projekcie.
Partizánske sa stane hlavným mestom nevidiacich a slabozrakých, do kina mieri Kniha džunglí - „film bez obrazu“ - ROZHOVOR
Prvé predstavenie pre Spojenú internátnu školu Svrčia sa uskutoční o 10:30 v sále F (kapacita 236 miest). Následne druhé predstavenie pre partnerov a širokú verejnosť sa uskutoční o 11:00 v sále E (kapacita 262 miest).
Túto novinku vo štvrtok spoločne oznámili partneri projektu na tlačovej besede. Urobili tak symbolicky 13. novembra, keď si pripomíname Svetový deň nevidiacich. Tento deň sa viaže k narodeniu francúzskeho učiteľa a zakladateľa prvej školy pre nevidiacich v Paríži Valentina Haüy. Celý svet si tak v tento deň pripomína problémy a potreby ľudí so zrakovým postihnutím, a tiež dôležitosť prevencie ochrany zraku.
Kino sa otvorí pre nevidiace deti
Jana Žitňanská z občianskeho združenia Krajina bez bariér zdôraznila, že je nesmierne dôležité, aby aj deti so zrakovým znevýhodnením mali šancu zažiť to, čo ich rovesníci – vrátane zážitkov, akými je napríklad aj kino.
„Vďaka spoločnosti CODES Brand House, ktorá prevádzkuje filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky, vznikol výnimočný a svetovo unikátny projekt Kniha džunglí v priestorovom zvuku. Som nesmierne šťastná, že spoločnými silami dokážeme tento pohlcujúci zážitok priniesť do kina aj v Bratislave,“ doplnila Žitňanská. Tento projekt podľa nej urobí radosť nevidiacim, pričom vidiacim zase pomôže lepšie pochopiť a precítiť svet bez zraku. Kniha džunglí tak zbúra bariéry medzi vidiacimi a nevidiacimi.
„Kino by malo byť prístupné všetkým bez rozdielu, teda aj deťom a ľuďom so zrakovým postihnutím,“ myslí si komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Komisárka podotkla, že sme svedkami veľmi pozoruhodného konceptu. „Spoločnosť CODES Brand House môže byť príkladom toho, ako moderne a netradične sa vie uchopiť téma inklúzie a moment znižovania bariér. Hovoríme o počine, ktorý prekračuje hranice a prináša inováciu neobvyklého rozsahu – pomocou priestorového zvuku je prerozprávaný príbeh Mauglího, príbeh lásky, solidarity, priateľstva a hodnôt,“ doplnila Stavrovská.
Dramatický posun vo zvukovom spracovaní na úroveň Dolby Atmos
Nová zvuková architektúra projektu sa zrodila v priestoroch kreatívneho centra Arténa v STVR. „Ak chceme hovoriť o sebe ako o inkubátore nových nápadov, je pre nás spojenie s projektom Rozprávok pre malé Pastelky absolútne prirodzené a sme potešení, že Arténa prispeje k dramatickému posunu v zvukovom spracovaní diela,“ povedala Zita Bukvová z centra Arténa. Doplnila, že ak sa v Partizánskom nazýval zvuk priestorovým, Arténa prináša svetový štandard pod názvom Dolby Atmos.
CINEMAX naplno vyťaží zo svojich technických možností
Senior sales a event manager spoločnosti CINEMAX Matúš Dičér uviedol, že projekt vnímajú ako výnimočný a chytil ich za srdce.
„Kinosála v CINEMAX Bory sa stane miestom prezentácie audio diela, ktoré naplno vyťaží naše technické možnosti a poskytne hosťom z radov nevidiacich a slabozrakých unikátny zážitok. Sme veľmi radi, že takéto prepojenie vzniklo práve u nás a dokážeme priniesť radosť deťom so zrakovým znevýhodnením,“ povedal Dičér, ktorý súčasne verí, že sa z projektu stane tradícia.
Milan Jursa z CODES Brand House doplnil, že po pilotnom uvedení príbehu Mauglího v priestorovom zvuku v Partizánskom dokážu teraz vďaka pani Jane Žitňanskej a jej občianskemu združenie Krajina bez bariér s inováciou pre nevidiacich a slabozrakých prejsť do Bratislavy.
„Osobitne ďakujeme sieti kín CINEMAX, ktorá je naším hostiteľom v kine CINEMAX Bory a kreatívnemu centru STVR Arténa, ktoré pôvodnú verziu v priestorovom zvuku posunulo na úroveň Dolby Atmos,“ doplnil Jursa a pripomenul, že na samotnom začiatku stál projekt Rozprávky pre malé Pastelky, ktorý odštartoval približne pred tromi rokmi, keď ich spoločnosť oslavovala 30. výročie vzniku. Dnes majú rozprávky pre nevidiacich a slabozrakých na platforme YouTube už tri milióny videní.