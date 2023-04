Film Air o legendárnych basketbalových teniskách prišiel do kín sprevádzaný skvelými ohlasmi

Môže sa zdať ako bláznivý nápad nakrútiť film o vzniku tenisiek… Ak sú však takou legendou, akou tenisky Air Jordan bez pochýb sú, môže vzniknúť dielo, ktoré presahuje tradičnú škatuľku „podľa skutočných udalostí“. Benovi Affleckovi sa to z pozície režiséra očividne podarilo. Jeho novinka Air, v ktorej si zároveň zahral jednu z hlavných úloh, práve teraz prišla do slovenských kín. Na filmovom portáli Rotten Tomatoes sa hrdí vynikajúcim hodnotením 99 % od svetových kritikov aj od divákov a ohlasy zo slovenskej premiéry naznačujú, že aj tunajšiemu publiku sa snímka bude páčiť.

V roku 1984 bol basketbalista Michael Jordan na začiatku svojej kariéry. Spoločnosť Nike bola etablovaná, obľúbená však bola najmä medzi bežcami a basketbalovému segmentu vládli konkurenčné značky. Skupina manažérov sa to rozhodla zmeniť a zaumienila si, že sa Jordan ako vychádzajúca hviezda stane menom, ktoré so svojimi novými teniskami spojí. Nebolo to ľahké, lebo o talentovaného športovca bol eminentný záujem. Cesta navyše viedla cez jeho nekompromisnú matku Deloris. O tom, ako spoločnosti Nike vyšla stávka na jednu jedinú kartu – a že to nebolo vôbec ľahké – hovorí práve film Air.

Komediálna dráma je obsadená hviezdnymi menami – spomínaný Affleck stvárňuje Phila Knighta, spoluzakladateľa spoločnosti Nike. Jeho kolega a dobrý kamarát Matt Damon hrá Sonnyho Vaccara, výkonného manažéra, ktorý vloží do získavania Michaela Jordana naozaj všetko. Ako matka, ktorú si bude musieť nakloniť na svoju stranu, sa predstaví Viola Davis. Ďalej sa publikum môže tešiť na Jasona Batemana, Chrisa Messinu či Chrisa Tuckera.

Slovenskú premiéru si nenechalo ujsť viacero známych tvárí, medzi ktorými nechýbali herečka Karin Haydu, moderátorka a režisérka Iveta Malachovská, playmate Eva Cifrová, župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba či viacero tvárí športového spravodajstva.

Film Air o riziku, ktoré sa vyplatilo a zmenilo športové dejiny, ale aj o tom, aká je hodnota obrovského talentu, práve teraz premietajú slovenské kiná. Fanúšikovia športových drám, „feel-good“ filmov a najmä kvalitnej kinematografie by si ho nemali počas veľkonočných dní nechať ujsť. Na plátna ho prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:

Informačný servis