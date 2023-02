Filip Mešár začal opäť strieľať góly, v Ontario Hockey League ich dal počas týždňa štyri v štyroch zápasoch

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár z tímu kanadskej juniorskej OHL Kitchener Rangers sa zrejme definitívne dostal späť do formy po tom, ako sa po návrate z majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov pomalšie rozbiehal.

Podľa zámorského experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now konečne začal robiť to, čo sa od neho očakáva – strieľať góly. Deväťnásťročný krídelník má za sebou vynikajúci týždeň.

Dumont zaradil Mešára na 7. miesto v najnovšom výkonnostnom rebríčku talentovaných mladíkov v systéme klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens na základe výsledkov z uplynulého týždňa.

Polepšil si v ňom o jednu pozíciu oproti predošlému vydaniu, keďže v štyroch stretnutiach zaznamenal štyri góly a dve asistencie. Celkovo má na konte 35 bodov (16+19) v 35 dueloch tejto sezóny.

„Naďalej stúpa v rebríčku nádejí a robí to strieľaním gólov. Presne to chcete vidieť od výberu v prvom kole draftu NHL, ktorý hráva v OHL. Skvelý týždeň zakončil štvrtým gólom vo štvrtom zápase, ktorý zaznamenal z trestného strieľania. Rozohral sa v pravý čas, keďže sa blíži play-off OHL. Je to dobré pre jeho rozvoj a zvyšuje to šance Rangers na dlhú cestu vo vyraďovacej časti,“ napísal expert o Mešárovi, ktorého si Canadiens vybrali na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.