Figeľ: Členstvo v EÚ je ako postup do Premier League. Nemôžete sa uspokojiť, musíte viac trénovať, aby ste nevypadli

Bývalý eurokomisár pre podnikanie a informačnú spoločnosť Ján Figeľ vraví, že členstvo v inštitúciách, ako sú Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európska únia, nie je samozrejmosť. Vraví, že začlenenie sa do týchto štruktúr prináša potrebu neustáleho zlepšovania sa a posúvania sa vpred.

„Keď sa pripojíte alebo sa presuniete na druhú stranu stola, neznamená to dokončenú prácu, ale je to nová úroveň,“ vyhlásil Figeľ v nedávnom online rozhovore s ukrajinskou poslankyňou a predsedníčkou Výboru pre integráciu Ukrajiny do EÚ Ivannou Klympušovou-Cincadzeovou.

Únia ako anglická Premier League

Pomohol si futbalovým prirovnaním. „Je to ako Premier League, kde musíte viac trénovať, viac robiť, viac behať, rýchlejšie a profesionálnejšie. Ale, samozrejme, je to obohacujúce a je to jasná výzva na dozretie,“ dodal Figeľ a poznamenal, že populácia krajiny musí pochopiť význam členstva v NATO a EÚ, aby sa vedela správne podieľať na európskych procesoch.

„Ľudia by sa mali vzdelávať, informovať, posilňovať alebo presadzovať vstup do tejto veľkej komunity. S týmto poznaním, s touto pripravenosťou sme uspeli. Ale, samozrejme, skutočná ‚Premier League‘ prišla až po pristúpení (do EÚ) v roku 2004,“ podotkol Figeľ.

Rozdiel medzi štátnikom a politikom

Poukázal na nebezpečenstvo populizmu, krátkozrakosti a krátkej pamäte.

„To je ten rozdiel medzi štátnikom a politikom. Kým politici premýšľajú o budúcich voľbách, ďalšej mediálnej príležitosti, ako zvýšiť popularitu a získať nejaké body. Ale štátnik myslí na ďalšiu generáciu… A to je úplne iná mentalita a generačná politika, aby deti boli úspešné a neplatili účty svojich otcov a matiek, čo je populistické dedičstvo,“ podotkol na margo populizmu, nebezpečne sa vzmáhajúceho vo viacerých európskych krajinách.