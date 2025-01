Ficova vláda zavádza verejnosť zmanipulovanými informáciami, liberáli podajú návrh na odvolanie riaditeľa SIS Gašpara – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podá návrh na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. O podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze požiada aj svojich opozičných partnerov. Liberáli tvrdia, že tajná služba bola zneužitá na politický boj a predložila zmanipulovaná správu.

„Ľudia sú nespokojní, protestujú, preto Robert Fico vytiahol Slovenskú informačnú službu. SIS je zneužívaná a plní politickú objednávku tejto vlády,“ povedala Mária Kolíková z SaS. Vyzýva SIS, ak má nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú informácie, o ktorých hovoril premiér Fico, má podať trestné oznámenie.

Zastrašovanie verejnosti

Liberáli sú presvedčení, že vláda informáciami o pripravovanom štátnom prevrate zavádza a straší verejnosť. „Pripomína mi to zvolanie Bezpečnostnej rady kvôli dlažobným kockám na Námestí slobody, kedy sa takisto hovorilo, že chystá puč a napadnutie verejných budov a že na to budú využité dlažobné kocky. To, čo sme dnes počuli na tlačových besedách vládnych predstaviteľov, sa v podstate vôbec nelíši od toho, čo sme počuli v Národnej rade SR. Sú to znova tie isté informácie, ktoré sú nepodložené a z môjho pohľadu vykonštruované,“ povedal poslanec Juraj Krúpa.

To, čo počuli, boli podľa neho vyhrážky, nátlak a zastrašovanie verejnosti, aby sa ľudia obávali zúčastniť sa na verejných protestoch, ktoré v piatok budú po celom Slovensku. Jediní agenti provokatéri, ktorí na protestoch budú, budú podľa neho tí, ktorých si tam nasadí vládna koalícia.

„Keď som počul, že si republiku nenecháme rozvracať, pripomenul som si ÚV KSČ a časy normalizácie. Organizátori verejných zhromaždení budú predvolávaní, vypočúvaní a zastrašovaní,“ dodal poslanec. Podľa neho sme svedkami pokusu o demontáž parlamentnej demokracie na Slovensku a vraciame sa do doby normalizácie a zastrašovania vládnou mocou.

Výsledky volieb nikdy nespochybňovali

Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že výsledky demokratických volieb nikdy nespochybňovali, sú však nespokojní s tým, ako vláda vládne. Pripomenul, že to bol práve Robert Fico, ktorý v predchádzajúcom období hecoval davy a chcel na vládu poslať ľudí s lopatami.

Keďže vláda vo štvrtok uisťovala, že Slovensko zostane v Európskej únii aj v NATO, Gröhling verí, že koalícia zahlasuje v parlamente za opozičný návrh doplnenia ukotvenia členstva Slovenska v EÚ a NATO do ústavy. Podľa neho dostávala koalícia po vyjadreniach Tibora Gašpara o možnom vystúpení z EÚ také reakcie od občanov, že sa zľakla.

Vláda by sa mala venovať organizácii Brat za brata

SIS by sa podľa Kolíkovej nemala venovať pokojným protestným zhromaždeniam, ale organizácii Brat za brata, ktorá ide proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky. Ako povedala, ešte ako ministerka spravodlivosti dostala jedinú vyhrážku fyzickou likvidáciou, a to od prívrženca Brat za brata, ktorý potom jej fotku posielal tejto organizácii.

Juraj Krúpa dodal, že táto skupina informovala, že sa ide ozbrojovať a ohrozovať občanov na majetku, živote a zdraví, pričom bezpečnostné zložky túto hrozbu ignorujú.