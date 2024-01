Fico si pochvaľuje, že nemá mobilný telefón. Je to „neuveriteľné oslobodenie“, tvrdí premiér

Premiér Robert Fico (Smer-SD) si pochvaľuje, že nemá mobilný telefón. Ako povedal v stredu v televízii Joj 24, je to obrovská úľava a „neuveriteľné oslobodenie“.

„Napriek tomu, že nemám mobilný telefón, do troch až piatich minút som zastihnuteľný kdekoľvek doma aj vo svete,„ tvrdí. Vysvetľuje to tým, že je obkolesený ľuďmi, ktorým dôveruje a vždy je vedľa neho niekto, ktorý má mobil.

„A títo dôveryhodní ľudia vždy vedia, kam majú zavolať. Môžu to potvrdiť všetci členovia vlády. Ja neviem, čo je to mobilný telefón,“ povedal premiér s tým, že k tomuto kroku sa odhodlal pred asi štyrmi rokmi a neľutuje to.