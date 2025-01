Fico si dlhodobo užíva luxus, z oficiálnych príjmov by si to mohol len ťažko dovoliť, upozorňuje mimovládka

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si dlhodobo užíva luxus. Nie je však jasné, z čoho si ho platí. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že premiér by si mohol takýto luxus len ťažko dovoliť zo svojich oficiálnych príjmov.

Podľa nadácie sú namieste pochybnosti o tom, či premiér, ktorého vlády mali mnohé korupčné kauzy, nemal nelegálne príjmy. Do úvahy by podľa Zastavme korupciu pripadalo aj to, že mu luxus financovali záujmové skupiny alebo podnikatelia, ktorí by za to mohli žiadať protihodnotu, napríklad v podobe štátnych zákaziek.

Súkromný let za desaťtisíce eur

„Premiér Fico je ukážkovým príkladom nefungujúceho systému majetkových priznaní politikov. Tie sú na Slovensku neprehľadné a namiesto nezávislého úradu ich rieši parlamentný výbor. Politici tak kontrolujú sami seba,“ upozornila nadácia.

Nadácia Zastavme korupciu okrem luxusnej dovolenky v Hanoji pripomenula aj iné medializované prípady, keď si premiér užíval luxus. Spomenula napríklad jeho motorku za viac ako 11-tisíc eur, súkromný let do Abú Zabí za približne 80-tisíc eur či dovolenku v Tureckom rezorte Six Senses, kde jedna noc stojí 3-tisíc eur.

Nadácia pripomenula, že Fico si užíval aj luxusný kaštieľ vo Vinosadoch a spomenula aj byt pod Slavínom, ktorý má podľa realitných kancelárií hodnotu milión eur.

Bonaparte aj luxusné hodinky

Médiá informovali aj o byte premiérovho syna v centre Bratislavy za 450-tisíc eur bez hypotéky, a tiež o dlhodobom užívaní nehnuteľností v Bonaparte a na Sokolskej, kde je mesačný nájom viac ako 2-tisíc eur. Ďalej nadácia pripomenula aj dlhodobé užívanie priestorov v hoteli Double Tree by Hilton, kde v tom čase stála jedna noc 180 eur.

Nadácia dala do pozornosti aj jeho luxusné hodinky švajčiarskej značky IWC Kurt Klaus za 20-tisíc eur, hodinky Cartier za 8-tisíc eur, hodinky od Raymond Weil za viac ako 7-tisíc eur a hodinky z limitovanej série PRIM Tourbillon T. G. M. za 5-tisíc eur.