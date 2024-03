Fico sa vyhráža nezávislému Ústavnému súdu SR v prípade novely Trestného zákona, podľa Šimečku je to neprijateľné

Premiér Robert Fico sa vyhráža nezávislému Ústavnému súdu SR len preto, že nedostal to, čo chcel a súd rozhodol v prípade novely Trestného zákona inak, ako si predstavoval.

Povedal to v utorok na tlačovej besede líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zdôraznil, že Ficova výzva predsedovi ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi na odstúpenie je absolútne neprijateľná.

Šikmá plocha

„Toto si jednoducho predseda vlády nemôže dovoliť voči nezávislej súdnej moci. Ešte aj tá vyhrážka, že prezidentka Zuzana Čaputová predsedu ústavného súdu neodvolá, ale budúci prezident by mal, to je šikmá plocha a to si ani Mečiar nedovolil,“ dodal Šimečka.

Na margo avizovanej novelizácie Trestného zákona, ktorú chce v parlamente schvaľovať vládna väčšina, povedal, že reakcia Progresívneho Slovenska bude rovnaká, aj pôjde o návrh „ako cez kopirák“.

Útok na ústavné inštitúcie

„Nepredpokladám ale, že sú až tak amatéri, aby išli ešte raz s tým istým, keď im to už raz Ústavný súd SR pozastavil,“ reagoval Šimečka.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje slová Roberta Fica o odvolaní predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana za snahu o osobnú pomstu a útok na ústavné inštitúcie Slovenskej republiky.

„Útoky na Ústavný súd SR zo strany Roberta Fica považujeme za neprijateľné a absurdné, keďže jedenásť z dvanástich sudcov bolo zvolených práve za vlády Smeru. Fico pol roka po voľbách nerieši nič iné, iba deštrukciu právneho štátu a sám seba,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

Nekoná podľa jeho vôle

Bol to totiž Ivan Fiačan, kto sa stal predsedom Ústavného súdu SR, keď po tom otvorene túžil sám Robert Fico. Utorková tlačová beseda, na ktorej premiér krajiny dlhé minúty nadával na predsedu Ústavného súdu len preto, že nekoná podľa jeho ľubovôle, bola skutočne za čiarou, dodal Gröhling.

Robert Fico v utorok na tlačovej besede povedal, že predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan by mal odstúpiť z funkcie.

Odvolal by ho

Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní. Podľa Fica by mal Fiačan v tejto súvislosti vyvodiť zodpovednosť.

„Keby som mal tú právomoc, odvolám ho,“ povedal premiér s tým, že ako sudca ÚS SR by Fiačan mohol zostať, nie však na jeho čele, keďže si nevie ustrážiť, čo sa deje na jeho pracovisku.

Ako doplnil, touto vecou by sa mal zaoberať aj novozvolený prezident SR, keďže Zuzana Čaputová Fiačana neodvolá.