Fico ponížil krajinu, PS chce žiadať uznesenie parlamentu o ukotvení prozápadnej orientácie Slovenska

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce žiadať uznesenie parlamentu, z ktorého by jasne vyplynulo, že väčšina v ňom je stále za prozápadnú orientáciu Slovenska. Ako ďalej hnutie uviedlo, považuje to za dôležitý krok pre uistenie kľúčových partnerov Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Európskej únii (EÚ).

Domáce zlyhania

„V zahraničí využijeme tiež všetky naše kontakty a kredit, aby sme pre Slovensko získali späť dôveru, ktorú premiér Robert Fico tak trestuhodne premrhal. A ľuďom na Slovensku budeme ďalej hovoriť o tom, čo pred nimi Fico chce skryť,” uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Je tiež toho názoru, že predvianočná cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy mala za cieľ najmä odviesť pozornosť od domácich zlyhaní. Spomenul pri tom zdražovanie, platy v školstve, blížiace sa zavedenie transakčnej dane či chýbajúci zdravotnícky personál a dopravnú infraštruktúru. Na margo Ficovho novoročného prejavu poznamenal, že premiér v ňom riešil iba seba.

Odvádzanie pozornosti

„Fico zradil a ížil Slovensko. Prehral na plnej čiare a tok plynu sa zastavil. Vyhráža sa Ukrajine, hoci zastavenie dodávok elektriny by poškodilo najmä Slovensko. Nič nevyjednal ani s Vladimirom Putinom, ktorý svojou vojnou zastavenie plynu spôsobil. Premiér dostáva Slovensko do izolácie a unáša nás na východ, len aby odviedol pozornosť od drahoty a domácich zlyhaní. V PS to nedovolíme,” prízvukoval šéf progresívcov.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil premiérovu cestu do Ruska či konflikt s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským za spôsob, akým prekrýva neschopnosť zaistiť tranzit plynu, a tiež za metódu odvádzania pozornosti od chaosu a napätia v štáte. Je toho názoru, že vláda takto vytrháva Slovensko z euroatlantických štruktúr, kde je podľa Korčoka garantovaná bezpečnosť a stabilita SR.

Dopad konsolidácie

„Pýtam sa vlády, že či sme už zabudli na to, že až 85 percent slovenského exportu smeruje do krajín EÚ? Ako chceme ekonomicky prosperovať, keď ničíme vzťahy s našimi najväčšími exportnými partnermi?“ spytuje sa Korčok. „Odklon od spojencov a členstva v EÚ by neznamenal len odklon od hodnôt slobody a demokracie, ale znamenal by aj zásadný ekonomický pokles, nárast nezamestnanosti a výrazné zhoršenie životnej úrovne. S týmto všetkým dnes vláda hazarduje, a preto je mimoriadne nebezpečné to, čo predvádza v zahraničnej politike. Pre každého jedného z nás. Musíme to zastaviť,“ vyjadril sa.

Progresívci tiež akcentovali dopad konsolidácie verejných financií na najzraniteľnejšie skupiny. „Čelíme akútnym problémom, chýbajú nám služby pre seniorov, rodinná politika úplne zmizla, mladí ľudia húfne odchádzajú do zahraničia a nechcú si tu zakladať rodiny. A čo je najhoršie – na Slovensku stále viac narastá chudoba. Slováci sú už oficiálne najchudobnejší v EÚ,“ vraví poslankyňa za PS Simona Petrík. Označila to za témy, ktoré by vláda mala začať akútne riešiť.