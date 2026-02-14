Fico pokračuje v diskusiách na školách, v Nitre otvoril tému budúcnosti Európy – VIDEO

Predseda vlády SR Robert Fico pokračuje v sérii stretnutí so študentmi. V piatok diskutoval so študentmi Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre. Témou prednášky bola aj tentokrát zahraničná politika. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Za študentmi som prišiel krátko po skončení neformálneho samitu Európskej únie. Európska únia funguje podľa hmlistých pravidiel a ťažkopádnych byrokratických procedúr. Oproti tomu mladí ľudia, s ktorými som dnes diskutoval, majú nezaťažené predstavy o tom, čo by sme mohli a mali urobiť. Európa dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje mladistvý zápal a menej umelých zábran v našich hlavách,“ skonštatoval predseda vlády SR.
Dodal, že Slovensko potrebuje nové smelé sny a vízie, nie opakovanie zastaralých poučiek, ktoré v meniacom sa svete už dávno stratili platnosť. Škole a študentom adresoval poďakovanie za konštruktívny prístup počas diskusie.