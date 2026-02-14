Fico pokračuje v diskusiách na školách, v Nitre otvoril tému budúcnosti Európy – VIDEO

Dodal, že Slovensko potrebuje nové smelé sny a vízie, nie opakovanie zastaralých poučiek, ktoré v meniacom sa svete už dávno stratili platnosť.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Robert Fico
Reprofoto: www.facebook.com
Nitra Politika Politika z lokality Nitra

Predseda vlády SR Robert Fico pokračuje v sérii stretnutí so študentmi. V piatok diskutoval so študentmi Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre. Témou prednášky bola aj tentokrát zahraničná politika. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Za študentmi som prišiel krátko po skončení neformálneho samitu Európskej únie. Európska únia funguje podľa hmlistých pravidiel a ťažkopádnych byrokratických procedúr. Oproti tomu mladí ľudia, s ktorými som dnes diskutoval, majú nezaťažené predstavy o tom, čo by sme mohli a mali urobiť. Európa dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje mladistvý zápal a menej umelých zábran v našich hlavách,“ skonštatoval predseda vlády SR.

Dodal, že Slovensko potrebuje nové smelé sny a vízie, nie opakovanie zastaralých poučiek, ktoré v meniacom sa svete už dávno stratili platnosť. Škole a študentom adresoval poďakovanie za konštruktívny prístup počas diskusie.

Viac k osobe: Robert Fico
Firmy a inštitúcie: Európska úniaÚrad vlády SR
Okruhy tém: Premiér Slovenskej republiky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk