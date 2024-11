Fico: Na samite Európskej únie v Budapešti sa diskutovalo o Ukrajine, ale aj o nelegálnej migrácii (foto)

Na samite Európskej únie (EÚ) v Budapešti sa diskutovalo o Ukrajine, ale aj o nelegálnej migrácii. Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval vo videu zo samitu, ktorý sa netradične koná v Budapešti.

V diskusii podľa jeho slov dosiaľ dominovala téma voľby prezidenta Spojených štátov amerických (voľby vyhral kandidát Republikánskej strany Donald Trump – pozn. SITA). Podľa Fica poniektorí európski predstavitelia prejavili obavy z toho, čo by sa mohlo stať v prípade, ak by nová administratíva USA znížila podporu Ukrajiny, prípadne by ju úplne zastavila.

„A niektorí predstavitelia EÚ hovoria, že v takomto prípade by mala Únia prevziať kompletnú finančnú zodpovednosť za Ukrajinu, čo ja považujem za nemožné,“ uviedol. Zdôraznil, že k tomuto Slovenská republika nedá súhlasné stanoviská.

Štyri milióny nelegálnych migrantov

Diskusie sa podľa slovenského premiéra týkali aj nelegálnej migrácie. „Vo svojom vystúpení k téme migrácie som zdôraznil, že ak máme mať peniaze na Ukrajinu, tak musíme mať peniaze aj na problémy, ktoré ohrozujú EÚ viac. V tomto prípade je to nelegálna migrácia,“ uviedol Fico.

Doplnil, že v súčasnosti sú na území EÚ približne štyri milióny nelegálnych migrantov. Tí sa podľa neho stali výraznou politickou témou, ktorá vplýva aj na voľby. Zdôraznil tiež, že slovenská vláda odmietla nový migračný a azylový pakt, je toho názoru, že v prípade nelegálnej migrácie nemožno ísť cestou povinnej solidarity.

Vyzdvihol prácu Srbska

„Musíme predovšetkým nájsť spôsob, ako zabrániť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie EÚ, a nie rozdeľovať si ich už keď vo vnútri EÚ sú,“ prízvukoval Fico. Prístup k tvrdým opatreniam proti nelegálnej migrácii sa podľa neho rokmi zmenil.

„Každý si uvedomuje, že je treba použiť akékoľvek prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme nelegálnym migrantom nedovolili vstúpiť na územie EÚ,“ tvrdí Fico. Vyzdvihol napríklad prácu Srbska či srbsko-maďarskú spoluprácu.

Predpokladom je dostatok zdrojov

Slovenský premiér poznamenal, že predpokladom na opatrenia je dostatok zdrojov. Navrhol, aby pri príprave rozpočtu EÚ po roku 2027 boli zohľadnené riziká nelegálnej migrácie.

„Zopakujem to. Ak sa majú nájsť peniaze na nezmyselnú vojnu na Ukrajine, kde sa zabíjajú Slovania, vojnu, ktorá nemá žiadne riešenie, lebo vojenské riešenie neexistuje, tak musíme mať dostatok odvahy, aby sme povedali, že sú aj iné, závažnejšie problémy, na ktoré musí EÚ reagovať,“ uzavrel.