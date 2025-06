Festival Art Film odštartoval veľkolepým ceremoniálom

Slávnostným úvodným ceremoniálom oficiálne odštartoval 31. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film – najväčšieho a najstaršieho filmového festivalu na Slovensku. Počas neho moderátor Bruno Ciberej predstavil členov štyroch medzinárodných porôt, ktorí budú rozhodovať o nových držiteľoch ocenení s názvom Modrý anjel. Prítomných z pódia pozdravili aj najvyšší predstavitelia Košického samosprávneho kraja a mesta Košice.

„Je pre mňa veľkou cťou tu stáť a chcem poďakovať všetkým organizátorom aj vám divákom, ktorí ste si prišli oddýchnuť pri dobrom filme od reality. Dnes je tu množstvo hviezd a filmových hrdinov. Častokrát sa dokážeme stotožniť s príbehmi filmových hrdinov, lebo prežívame to, čo oni, no nikdy nedostaneme ocenenie. Dnes tu však máme dve ocenené osobnosti Milana Ondríka a Danielu Kolářovú, ktorým tento úspech veľmi prajeme,” povedal prítomným hosťom predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček si aj zaspomínal: „Pamätám si svoj prvý príhovor z môjho prvého festivalu, ale pamätám si napríklad aj rozhovory s pánom Milanom Lasicom. Sú to krásne spomienky. Art Film vždy prinášal niečo krásne. Som veľmi rád, že festival tu v Košiciach bude aj minimálne ďalších desať rokov.”

Milan Ondrík. Foto: IFF Art Film, Marek Eštočin

Už tradične býva súčasťou galavečera aj udeľovanie honorárnych ocenení festivalu. Vôbec po prvýkrát bola udelená Cena Milana Lasicu. Organizátori si ňou chcú trvale pripomínať pamiatku jeho prvého a jediného prezidenta a je určená in memoriam významným osobnostiam našej kinematografie. Hana Lasicová aj s dcérami Stelou a Ester ju odovzdali rodine legendárneho Ivana Mistríka, ktorého nedožité 90. narodeniny si tento rok pripomíname. Jeho neter, Zuzana Mistríková, v poďakovaní uviedla: „Ivan bol členom takmer každej slovenskej rodiny. Mám pocit, že ho miloval každý, kto ho videl na divadelných doskách alebo obrazovkách, pretože jeho herectvo dávalo postavám ľudský rozmer. Som rada, že jeho umenie stále žije a funguje, aj keď tu s nami Milan už dlho nie je.“

Hercovu misiu si v košickej Kunsthalle prevzal z rúk herečky Jany Oľhovej a režiséra Marka Škopa Milan Ondrík.

„Chcem sa poďakovať. Ďakujem za to, že na Slovensku vznikajú filmy. Napadá mi replika zo Shakespeara… ‘Nevážime si to, čo máme, kým to máme. Až keď o to prídeme, sme celí zúfalí a márne hľadáme svoj stratený poklad, ktorý sme mali za nič, kým sme ho mali.’ Ďakujem za to, že žijeme stále v demokratickej krajine, že žijeme v krajine, kde nie je vojna, že mám rodinu, že mám kde bývať a že mám čo jesť. Veľmi ďakujem,” odkázal z pódia Milan Ondrík.

Ivan, Anna a Zuzana Mistríkovci. Foto: IFF Art Film, Marek Eštočin

Na záver úvodného ceremoniálu uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch otvárací film – domácu premiéru na viacerých zahraničných festivaloch uvedenú novinku režiséra Rastislava Boroša za účasti historicky najväčšej filmovej delegácie v histórii tvorenou nielen takmer kompletným hereckým obsadením (vrátane Milana Ondríka), ale aj ďalšími členmi štábu.

Na úvodnom ceremoniáli sa zúčastnili desiatky zástupcov kultúrneho a spoločenského života ako Marek Majeský s manželkou, Milan Kolcún s manželkou, Sonja Kopčanová, Jana Vozárová, Celeste Buckingham a ďalší.

31. ročník IFF Art Film 2025 v Košiciach ponúkne od 20. do 27. júna 136 filmov v sedemnástich súťažných i nesúťažných programových sekciách a taktiež množstvo sprievodných podujatí pre filmových profesionálov, ako aj pre širokú verejnosť. Viac o programe nájdete na iffartfilm.com alebo aff.cinepass.sk.

Delegácia otváracieho filmu Kronika večných snílkov. Foto: IFF Art Film, Marek Eštočin

