FC Spartak Trnava posilnil ofenzívne rady, do klubu sa vracia útočník Michal Ďuriš (video)

Staronovou posilou slovenského futbalového klubu Spartak Trnava sa stal útočník Michal Ďuriš. Bývalý slovenský reprezentant si už červeno-čierny dres v aktuálnej sezóne obliekal.

Počas jesene bol v Trnave na hosťovaní z cyperského klubu Othellos Athienou, pritom tentoraz prichádza na trvalý prestup. Tridsaťpäťročný zakončovateľ podpísal v Trnave zmluvu do konca aktuálnej sezóny s opciou na tú nasledujúcu.

Odchod bol veľmi ťažký

„Lúčil som sa tu veľmi ťažko, no mal som na Cypre zmluvu a musel som to akceptovať. Tešil som sa, lebo tam medzitým prišiel tréner Ščasný a zime sme tam pôsobili štyria Slováci. Zo začiatku bolo všetko fajn, až dokým nevyhodili trénera. Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo a som veľmi rád, že to takto dopadlo, hoci som si ani nepredstavoval, že by to mohlo byť takto,“ povedal Ďuriš pre oficiálny web Spartaka Trnava.

Rodák z českého mesta Uherské Hradiště si počas predchádzajúcej anabázy v 13 ligových zápasoch pripísal na konto päť gólov a štyri asistencie. Nastúpil tiež v šiestich dueloch Európskej konferenčnej ligy, pričom v súboji s dánskym tímom FC Nordsjaelland strelil pri remíze 1:1 na ihrisku súpera jediný gól Spartaka.

„Už keď sme sa na jeseň lúčili, tak sme vedeli, že o Michala ešte skúsime zabojovať po sezóne. Napokon sa naskytla príležitosť už teraz a sme radi, že budeme môcť nadviazať na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu. Rokovania boli o to jednoduchšie, že Michal už na jeseň dokázal svoje kvality, prístup k povinnostiam. Ukázal, že je jedným z lídrov na ihrisku, aj v kabíne a takýto hráč nám isto môže pomôcť,“ vysvetlil prezident Spartaka Peter Macho.

Absolvoval už aj tréning

Autor siedmich reprezentačných gólov stihol v Trnave absolvovať už aj piatkový tréning. V nedeľnom zápase 20. kola najvyššej slovenskej súťaže by nemal chýbať v nominácii kormidelníka Michala Gašparíka.

„Liga sa vyvíja a škoda, že sa zápas s Ružomberkom nezvládol lepšie. Je pred nami ešte veľa zápasov a ja verím, že v tabuľke môžeme ísť ešte vyššie,“ reagoval na margo ambícií tímu Michal Ďuriš.

Príchod Ďuriša obohatí ofenzívu

Odchovanec banskobystrického futbalu sa v rovnakej šatni stretne s Tomášom Poznarom, s ktorým v minulosti tvoril útočné duo v českom klube Viktoria Plzeň. Príchod nového muža do ofenzívy privítal aj tréner Michal Gašparík, ktorému znova nebude na dlhší čas k dispozícii Rakúšan Marco Djuričin.

„Michalov príchod bol reakciou na to, že Djuričinovi sa opäť ozvali problémy so srdcom, bude dlhodobo mimo hry a potrebovali sme ďalšieho útočníka, lebo nám ostal iba Poznar,“ vysvetlil Gašparík.