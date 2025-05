FC Liverpool je blízko dohody s nástupcom Alexandra-Arnolda. Ide o produktívneho a žiadaného reprezentanta

Anglický futbalový tím Liverpool FC je blízko k zisku svojej prvej posily pred sezónou 2025/2026. Na Anfield Road by mal prísť 24-ročný holandský krajný obranca Jeremie Frimpong z nemeckého Bayeru Leverkusen . Ide o náhradu za Trenta Alexandera-Arnolda, ktorý oznámil svoj odchod z klubu. Podľa informácií novinára Davida Ornsteina z denníka The Athletic Liverpool zintenzívnil rokovania a je blízko k uzavretiu dohody.

Záujem prejavil aj samotný hráč

Frimpong má platnú zmluvu v Leverkusene do roku 2028, no anglický klub plánuje aktivovať jeho výkupnú klauzulu vo výške 35 miliónov eur. Osobné podmienky prestupu by nemali byť problémom, keďže hráč prejavil jasný záujem o prestup na Merseyside. V uplynulej sezóne odohral za Leverkusen 47 zápasov, v ktorých strelil 14 gólov a pridal 12 asistencií.

Môže hrať aj v krídelných priestoroch

Hoci má Frimpong zaujať miesto po Alexanderovi-Arnoldovi, jeho herný profil je odlišný. Ide síce o ofenzívneho krajného obrancu s výbornou dynamikou a schopnosťou prenikať do hĺbky, no nie je taký tvorivý ako jeho anglický predchodca. Manažér Arne Slot ho však môže využiť aj na vyšších pozíciách na krídle, podobne ako to robil kormidelník Xabi Alonso v Leverkusene. V tíme je navyše aj miláčik publika Conor Bradley, ktorý sa javí ako prvá voľba na obsadenie postu pravého beka.

Liverpool láka ešte väčšiu rybu od „farmaceutov“

Príchod Frimponga by mohol ovplyvniť aj ďalší prestupový cieľ Liverpoolu – Floriana Wirtza. Dvadsaťdvaročný nemecký ofenzívny záložník je momentálne jedným z najžiadanejších hráčov v Európe a doteraz sa špekulovalo o jeho prestupe do Bayernu Mníchov. V ostatných dňoch sa však do boja o jeho podpis zapojili aj anglickí giganti vrátane Liverpoolu a Manchesteru City.