FC Barcelona získal nového brankára. Prišiel od konkurencie - FOTO

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona angažoval do svojho kádra brankára Joana Garcíu z tímu mestského rivala Espanyolu za 26,34 milióna eur.

Dvadsaťštyriročný španielsky gólman podpísal s 28-násobným šampiónom Španielska zmluvu na šesť rokov a stal sa prvou letnou posilou tímu pod vedením Hansiho Flicka, ktorý v uplynulej sezóne získal štyri trofeje vrátane titulu v La Lige.

„Práve absolvoval fantastickú sezónu v La Lige, kde zohral kľúčovú úlohu pri záchrane Espanyolu. Jeho výnimočné výkony a potenciál vo veku len 24 rokov z neho urobili cieľ pre mnohé popredné kluby na svete, vrátane nášho,“ uviedli zástupcovia „blaugranas“ vo svojom vyhlásení.

García v minulej sezóne odchytal za Espanyol 38 zápasov a osemkrát udržal čisté konto. V utorok sa rozlúčil s fanúšikmi Espanyolu prostredníctvom videa na sociálnych sieťach.

„Viem, že toto rozhodnutie nebude pre všetkých ľahké pochopiť. Nežiadam vás, aby ste to urobili. Chcem však, aby ste vedeli, že to bolo veľmi premyslené rozhodnutie, ktoré zohľadňovalo nielen moju kariéru, ale aj to najlepšie pre klub, moju rodinu a mňa samého,“ povedal Garcia.

V FC Barcelona bude García bojovať o post jednotky s Nemcom Marcom-Andrém ter Stegenom, Poliakom Wojciechom Szczesným a Španielom Inakim Peňom.