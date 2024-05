Fandíme srdcom tým, ktorí do toho dávajú srdce

Snom azda každého profesionálneho športovca je, že raz bude môcť predviesť svoj talent a roky driny, sebazaprenia a disciplíny pod piatimi kruhmi. Cesta na olympiádu je dlhá a náročná, stojí veľké odriekanie a nemalé finančné výdavky.

Všetci vieme oslavovať úspechy a stáť pri našich športovcoch, keď sa im darí. Šport však nie je iba o víťazstvách, prináša aj množstvo pádov, po ktorých sa treba „postaviť“ a pokračovať. Každý úspech aj neúspech je na ceste za splnením sna dôležitý. V TIPOSe stojíme pri našich športovcoch od začiatku ich cesty na olympiádu, podporujeme ich a fandíme im.

Foto: Tipos

Už o pár týždňov sa Paríž stane dejiskom najväčšieho športového sviatku. Po 100 rokoch sa letné olympijské hry vracajú do hlavného mesta Francúzska. To sa už niekoľko mesiacov húževnato pripravuje na jedno z najsledovanejších podujatí s ambíciou získať aj prívlastok „najekologickejšie hry“. Paríž si nielen pre olympionikov, ale aj pre divákov pripravil nádherné scenérie a športoviská umiestnil na ikonických miestach, ako napr. pod Eiffelovou vežou, na Elyzejských poliach či na známom Stade de France.

Miestenku na najznámejšie športové podujatie získajú len tí najlepší vďaka konštantným výkonom. Kým jedni ešte stále zbierajú cenné body a dúfajú, že svoje športové umenie budú môcť predviesť skôr ako o 4 roky v Los Angeles, druhí už majú svoje miesto v olympijskej výprave isté.

Foto: Tipos

TIPOS ako partner Slovenského olympijského a športového výboru nielen pozorne sleduje nominácie a úspechy našich športovcov, ale rovnako ich aj podporuje na ceste za plnením svojho sna. „O tom, aký je šport bez divákov sme sa mohli presvedčiť počas pandémie. Práve diváci sú tou dôležitou esenciou športovej atmosféry a emócií. Slovenským reprezentantom prajeme len tých najlepších fanúšikov a veľa zdravia na ceste za ich športovými snami,“ vyjadruje želanie TIPOSu jeho hovorkyňa Jana Pohorelská.

Pri príležitosti Hier XXXIII. olympiády si TIPOS pripravil sériu videí „Športujeme srdcom“, v ktorých prostredníctvom príbehov piatich športovcov prináša pohľad do zákulisia príprav na „letný Paríž“. Istú účasť už majú atlétka Viktória Forster, strelkyňa Vanesa Hocková aj vodný slalomár Jakub Grigar. Vo videách od TIPOSu sa objavia aj ďalší nádejní olympionici, ako napríklad Richard Tury. Vedeli ste, že tento Košičan patrí medzi svetovú skateboardovú elitu? Tury tak môže byť prvým slovenským skateboardistom na olympiáde. Od zápisu do našej športovej histórie mu stačí predviesť aspoň priemerný výkon na kvalifikačnom podujatí v Šanghaji a v Budapešti.

Foto: Tipos

Dokázala to, o čom mnohí pochybovali

Viktória Forster – je pokorná, mladá, húževnatá, krásna, priateľská… mohli by sme ju označiť mnohými titulmi. No pre ňu má azda najväčší význam titul aktuálnej držiteľky národných rekordov, a to hneď v 3 kategóriách – v behu na 60 m, 100 m a 100 m cez prekážky. A to aj napriek tomu, že mnohí tvrdili, že „hladká stovka“ a „stovka“ nie sú dobrá kombinácia. Viki so svojou trénerkou im ukázali opak a ako sama hovorí, „všetko sa dá, len treba veriť.“

V sérii videí „Športujeme srdcom“ tak ako prvú predstavujeme práve Viki Forster. Priblíži nám svoju prípravu a čo všetko predchádzalo splneniu jej životného a športového sna. Odpovie aj na to, či miluje Paríž, kto ju najviac podporuje, kto je jej inšpiráciou alebo načo je hrdá.

Foto: Tipos

Toto všetko a aj viac sa dozviete z 1. dielu série videí „Športujeme srdcom“. Na webovej stránke radostvitazi.sk uverejníme postupne do olympiády všetky videá vybraných športovcov. Ich cestu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach TIPOSu.

Radosť zo športu víťazí!

Foto: Tipos

