Európsky parlament blokuje funkcie umelej inteligencie na mobilných zariadeniach poslancov

Europarlament blokuje funkcie umelej inteligencie na pracovných tabletoch a telefónoch zákonodarcov z dôvodu obáv o kybernetickú bezpečnosť a súkromie.
Európsky parlament deaktivoval funkcie umelej inteligencie na pracovných zariadeniach zákonodarcov a ich zamestnancov z dôvodu obáv o kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov. Informuje o tom web Politico s odvolaním sa na interný e-mail, ktorý tento portál získal.

Sprísnenie v oblasti bezpečnosti údajov

Inštitúcia v pondelok poslala svojim členom e-mail, v ktorom uviedla, že deaktivovala „vstavané funkcie umelej inteligencie“ na firemných tabletoch po tom, čo jej IT oddelenie dospelo k záveru, že „nedokáže zaručiť bezpečnosť údajov na týchto nástrojoch“.

EÚ v ostatných rokoch sprísnila svoje politiky v oblasti bezpečnosti údajov, čiastočne kvôli obavám zo zahraničných poskytovateľov technológií. V novembri minulého roka skupina zákonodarcov vyzvala parlament, aby upustil od interného používania softvéru od spoločnosti Microsoft v prospech európskej alternatívy.

Zákaz TikToku

V roku 2023 zasa inštitúcia zakázala používanie sociálnej siete TikTok na zariadeniach zamestnancov a odporučila poslancom Európskeho parlamentu, aby si aplikáciu odstránili zo svojich telefónov.

Najnovšie opatrenie na deaktiváciu nástrojov umelej inteligencie sa týka vstavaných funkcií, ako sú asistenti na písanie a sumarizovanie textov, vylepšení virtuálni asistenti a nástroje na vytváranie krátkeho obsahu webových stránok na tabletoch a telefónoch, uviedol pre Politico nemenovaný predstaviteľ EÚ. Iné aplikácie, e-maily, kalendár a ďalšie každodenné nástroje nepodliehajú obmedzeniam, uvádza sa v liste zákonodarcom.

