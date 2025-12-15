Európski výrobcovia nákladných vozidiel žiadajú o odloženie pokút za neplnenie emisných cieľov

Európski výrobcovia nákladných áut vyzvali Európsku úniu (EÚ), aby odložila alebo pozastavila prísne pokuty za nedodržanie cieľov znižovania emisií, keďže producenti osobných vozidiel by mali získať od Bruselu úľavy.
Úľavy pre osobné vozidlá
Európska komisia (EK) by mala v utorok zrušiť zákaz predaja nových osobných áut na benzín a naftu od roku 2035 ako súčasť balíka reforiem na podporu automobilového priemyslu.
O zákaze predaja nových automobilov so spaľovacími motormi rozhodne EÚ až na budúci týždeň
Komisia už začiatkom roka umožnila automobilkám viac času na dosiahnutie ich cieľov v dôsledku konkurencie z Číny, amerických ciel a pomalého rozmachu elektrických vozidiel. Avšak výrobcovia ťažkých vozidiel takéto úľavy nedostali. Christian Levin, šéf švédskeho výrobcu nákladných áut Scania, uviedol, že odvetvie čelí pokutám vo výške približne 2 miliardy eur ročne, ak sa pravidlá nezmenia.
Dostatočné kapacity, nízky dopyt
„Takéto sankcie nedávajú zmysel,“ povedal Levin v rozhovore pre AFP. Podľa neho boli spočiatku užitočné na podporu investícií do výrobných kapacít, no teraz sú firmy už za týmto bodom. Scania dokáže vyrobiť 20 000 elektrických nákladných áut ročne, ale pre nízky dopyt ich v roku 2025 vyrobí len približne 1 000.
„Domácu úlohu sme si spravili. Vyvinuli sme vozidlá. Radi by sme ich predávali, ale potrebujeme pomoc,“ dodal Levin s odkazom na EÚ.
Európsky parlament podporil zmiernenie emisných cieľov pre automobilky
Pravidlá EÚ vyžadujú, aby výrobcovia nákladných áut a autobusov znížili emisie svojich vozidiel o 15 % v tomto roku a o 43 % do roku 2030.