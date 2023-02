Európske pravidlá o greenwashingu by sa mohli obrátiť proti EÚ, upozorňuje think tank

Európska komisia pripravuje návrh pravidiel proti takzvanému „greenwashingu“, a teda klamlivým alebo zavádzajúcim informáciám o environmentálnej zodpovednosti spoločností, ich výrobkov a služieb.

Pravidlá by mala Európska komisia predstaviť v marci. Podľa uniknutých častí návrhu by sa firma nemohla chváliť napríklad klimaticky neutrálnou výrobou, a pritom svoje tvrdenie nebola schopná vierohodne preukázať. To by sa mohlo považovať za klamanie zákazníkov a rovnako tak aj postihovať.

Uškodí Únia sama sebe?

Web Info.cz však poukazuje na to, že pravidlami si môže Európska únia (EÚ) sama poškodiť. Ozývajú sa hlasy, že podobne ako klamú zelenými sľubmi spotrebiteľa firmy, klame obyvateľov nevierohodnými zelenými sľubmi aj vedenie EÚ a jednotlivých členských štátov. Niektoré opatrenia jej zelenej dohody, ktorá sa týka prechodu ku klimaticky neutrálnej ekonomike, sú podľa kritikov nereálne.

Takto to vníma aj Jaroslav Čížek, ktorý je jedným zo zakladateľov think tanku Realistická energetika a ekologie.

„Ak Európska komisia myslí svoj návrh na postihovanie greenwashingu vážne a dokáže ho presadiť, som okamžite ochotný dať dohromady odborníkov a podávať na EÚ jednu žalobu za druhou,“ vyjadril sa pre Info.cz.

Elektromobilita ako greenwashing

Príkladom greenwashingu z EÚ je podľa neho napríklad elektromobilita. „Vôbec sa nezapočítava celý životný cyklus elektroáut od výroby až po likvidáciu,“ povedal Čížek.

Dostupné štúdie podľa neho dokazujú, že ak by sa mali započítať emisné náklady na ťažbu surovín na výrobu autobatérií a ďalších komponentov, elektromobilita vôbec nevychádza ako spôsob dopravy, ktorý by mal planétu zachrániť pred klimatickými zmenami.

Čížek očakáva, že akonáhle by EÚ dala právny rámec pre postihovanie greenwashingu, so žalobami na Úniu by sa práve pre tento prehrešok roztrhlo vrece.