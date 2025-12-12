Európska únia zavádza trojeurový poplatok na malé zásielky z Číny

EÚ zavedie od júla 2026 poplatok na malé balíčky dovážané do bloku, aby obmedzila záplavu lacných tovarov z Číny.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
We're the best when it comes to fast delivery
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ministri financií Európskej únie sa v piatok dohodli na zavedení poplatku vo výške troch eur na všetky malé zásielky dovážané do bloku s účinnosťou od 1. júla 2026. Tento krok má za cieľ čeliť prívalu lacných dovozov od spoločností ako Shein a Temu, ktoré zaplavujú európsky trh.

Dohoda prichádza mesiac po tom, čo Únia zrušila oslobodenie od ciel pre zásielky s hodnotou pod 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom do 27 členských štátov. Mnohé z týchto zásielok pochádzali z platforiem zriadených v Číne.

Správu dopĺňame.

