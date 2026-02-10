Europoslanci žiadajú viac dostupného bývania a rýchlejšiu výstavbu, Únia chce reagovať na krízu

Výbor pre bývanie navrhuje investície, daňové úľavy aj menej byrokracie, cieľom sú milióny nových domovov pre rodiny a mladých.
Osobitný výbor Európskeho parlamentu (EP) pre krízu bývania prijal v pondelok svoje záverečné odporúčania, ktorými chce reagovať na zhoršujúcu sa dostupnosť bývania v Európskej únii. Správu podporilo 23 poslancov, šiesti hlasovali proti a štyria sa zdržali.

Odporúčania sa zameriavajú na dôstojné, udržateľné a cenovo prijateľné bývanie. Časť financií z pripravovaného plánu dostupného bývania má smerovať na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a boj proti energetickej chudobe, pričom všetky nové byty by mali spĺňať prísne normy izolácie, úspory energie a kvality ovzdušia.

Daňové stimuly

Výbor zároveň požaduje primeraný podiel verejného a sociálneho bývania v mestách a reguláciu krátkodobých prenájmov tak, aby neohrozovali dostupnosť bytov pre miestnych obyvateľov.

Poslanci vyzvali členské štáty na daňové stimuly pre nízko- a strednopríjmové domácnosti, odstránenie vysokých poplatkov pre prvokupujúcich a podporu dlhodobých prenájmov.

Desať miliónov domovov

Únia by mala lepšie koordinovať existujúce fondy a presmerovať nevyužité zdroje z plánu obnovy na výstavbu a obnovu sociálnych, verejných a cenovo dostupných bytov. Navrhujú aj zjednodušiť povoľovacie konania a skrátiť ich pri udržateľných projektoch na 60 dní.

Spravodajca Borja Giménez Larraz uviedol, že správa „kladie do centra ponuku bývania a uznáva potrebu umožniť výstavbu približne desiatich miliónov nových domovov v celej Európe, pričom osobitnú podporu potrebujú rodiny a mladí ľudia, ktorí nesú najväčšie bremeno krízy“.

