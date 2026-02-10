Europoslanci podporili zavedenie digitálneho eura. Nie je hrozbou pre hotovosť

PoslanciEurópskeho parlamentu (EP) v utorok podporili plány na zavedenie digitálneho eura, keď schválili dva pozmeňujúce návrhy k výročnej správe o činnosti Európskej centrálnej banky (ECB).
„Zavedenie digitálneho eura… je nevyhnutné na posilnenie menovej suverenity EÚ, zníženie fragmentácie v retailových platbách a podporu integrity a odolnosti jednotného trhu,“ uvádza sa v jednom z dokumentov, ktoré podporilo 438 poslancov, proti bolo 158.
Elektronická verzia spoločnej meny
Digitálne euro by malo byť elektronickou verziou meny, ktorú používa 21 členov eurozóny, a bude sa dať bezplatne používať v obchodoch, online aj pri osobných platbách.
ECB na tomto projekte pracuje už približne šesť rokov, Európska komisia (EK) formálne navrhla zavedenie spoločnej digitálnej meny v júni 2023. Členské štáty dali projektu zelenú minulý december, čím zvýšili tlak na europoslancov, aby ho tiež podporili.
Hotovosť je kráľ
Hoci utorkové hlasovanie má zatiaľ len deklaratívny charakter, ukazuje aktuálnu náladu v parlamente. Zástancovia tvrdia, že digitálne euro by Európanom umožnilo platiť online bez závislosti od amerických kartových spoločností, ako sú Visa či Mastercard. Kritici sa obávajú možného sledovania platieb občanov.
Šéfka ECBChristine Lagardová v pondelok poslancov ubezpečila, že banka „nebude mať prístup k osobným údajom“ a digitálne euro „v žiadnom prípade nenahradí hotovosť“.
„Bude postavené na plne európskej infraštruktúre, čím sa vyhneme nadmernej závislosti od zahraničných poskytovateľov pri platobných systémoch, ktoré sú kľúčové pre fungovanie našej ekonomiky,“ zdôraznila hlava centrálnej banky.