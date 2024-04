Európanky odkladajú narodenie prvého dieťaťa do vyššieho veku, na Slovensku sú vo veku prvorodičiek výrazné regionálne rozdiely

Európanky odkladajú narodenie prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku. Potvrdzuje to Eurostat, podľa ktorého sa v každej krajine za posledných desať rokov zvýšil priemerný vek prvorodičiek. Od roku 2013 do 2022 tento vek najviac vzrástol v Estónsku (o 2,1 roka) a Írsku (1,9). Najmenší rast zaznamenalo Slovensko (0,4) a Slovinsko (0,5).

Priemerný vek prvorodičiek v Európskej únii sa v roku 2022 pohyboval v rozpätí od 26,6 do 31,7 rokov. Od roku 2013 sa zvýšil o 0,9 roka. V rámci EÚ majú prvé dieťa v najnižšom veku Bulharky (26,6 rokov) a Rumunky (27), v najvyššom zase Talianky (31,7) a Španielky (31,6).

Na Slovensku existujú v priemernom veku prvorodičiek výrazné regionálne rozdiely. Najmladšie matky prvého dieťaťa sú z okresov Gelnica (22,8 rokov), Medzilaborce (23,2) a Revúca (24,0). Najvyšší priemerný vek prvorodičiek majú okresy Bratislava I. – V. (32,0) a Senec (30,5).

Od roku 2013 sa priemerný vek prvorodičiek najviac zvýšil v okrese Snina, a to o 2,3 roka. Znížil sa v okrese Medzilaborce o 1,8 roka. Odkladanie narodenia prvého dieťaťa podľa zistení ISA súvisí s nižším počtom narodených detí na Slovensku, ako aj v štátoch EÚ.