Eurokomisia navrhla makrofinančnú pomoc v desiatkach miliónov eur pre Severné Macedónsko, od začiatku vojny sa vonkajšia rovnováha zhoršila

Európska komisia navrhla poskytnúť Severnému Macedónsku makrofinančnú pomoc do výšky 100 miliónov eur. Ako referuje oficiálny web výkonného orgánu Európskej únie, uvedená pomoc by prispela k pokrytiu finančných potrieb Severného Macedónska v rokoch 2023 a 2024 a podporila by tak fiškálnu udržateľnosť, ako aj štrukturálne reformy.

„S týmto návrhom stojí Komisia pri Severnom Macedónsku v náročných časoch, keďže po vypuknutí ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine sa vonkajšia rovnováha krajiny rýchlo zhoršila z dôvodu jej vysokej závislosti od dovozu palív a elektriny. Severné Macedónsko tiež čelí veľkej potrebe splatenia zahraničného dlhu v roku 2023 v kontexte náročných podmienok financovania,“ uviedla Komisia.

Návrh teraz musí schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Po prijatí návrh nadobudne platnosť a EÚ bude môcť poskytnúť finančné prostriedky za predpokladu, že budú splnené podmienky stanovené v memorande o porozumení medzi Severným Macedónskom a EÚ.