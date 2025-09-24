EÚ uvažuje o zavedení ciel na dovoz ruskej ropy

Európska komisia (EK) oznámila, že pracuje na možnom zavedení ciel na dovoz ruskej ropy do Európskej únie. Reagovala tak na rastúci tlak zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý žiada, aby Únia úplne zastavila nákupy ruských energií.
Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, znížila EÚ dovoz ruskej ropy o 90 percent a do roku 2027 ho plánuje úplne ukončiť. Maďarsko a Slovensko však ruskú ropu naďalej dovážajú a odmietajú akékoľvek kroky na rýchlejšie zastavenie jej importu.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová v utorok na stretnutí s Trumpom počas Valného zhromaždenia OSN povedala, že Brusel chce „uvaliť clá na dodávky ropy, ktoré do Európskej únie stále prichádzajú“.
Zavedenie ciel na zvyšný dovoz ruskej ropy do EÚ by si vyžadovalo iba podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov. To by znamenalo, že Maďarsko ani Slovensko by pravdepodobne nemohli žiadnu takúto iniciatívu zablokovať.