EÚ podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, ak to poslúži mieru

Na Putina je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu, ale Maďarsko odchádza zo skupiny signatárskych štátov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Európska komisia (EK) uviedla, že víta stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vodcu Vladimira Putina v Budapešti, ak to pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.

Hovorcovia Komisie sa vyjadrili, že Európska únia musí byť pragmatická a podporiť akékoľvek kroky, ktoré by mohli viesť k mieru na Ukrajine, hoci na Putina je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC).

„Žijeme v reálnom svete,“ povedal v piatok novinárom hovorca EK Olof Gill. „Stretnutia sa nie vždy konajú v presnom poriadku alebo formáte, v akom by sme si priali, ale ak nás stretnutia… posunú k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu, mali by sme ich privítať,“ objasnil.

Maďarsko je v procese vystúpenia zo skupiny signatárov ICC na základe rozhodnutia svojho premiéra Viktora Orbána, ktorý udržiava vrelé vzťahy s Putinom. Odchod Maďarska z ICC má nadobudnúť účinnosť v júni 2026 a krajina dovtedy technicky zostáva stranou súdu.

